Справу кваліфікували як теракт: на Луганщині чоловік підірвався на гранаті
На Луганщині 21 березня місцевий мешканець підірвався на вибуховому пристрої. Чоловіка з травмами відвезли у лікарню.
Джерело:МВС
Деталі трагедії
Подія трапилася у селі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району. Цей населений пункт межує з окупованою територією.
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Троє місцевих мешканців виносили дошки із сараю та вантажили їх у лафет для подальшого транспортування. Коли вони підняли одну з дощок, то у сараї стався вибух.
Це домоволодіння розташоване на околиці населеного пункту. Воно не жиле та нічим не огороджене. Крім того, перебуває у безпосередній близькості до лінії розмежування.
На Луганщині чоловік підірвався на гранаті
Що відомо про постраждалого
Внаслідок вибуху ушкодження отримав 42-річний чоловік. Його відвезли у лікарню з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.
На місце події приїхали поліцейські та вибухотехніки. Вони вилучили металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривач. Їх спрямують на експертизу.
Зауважимо, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт. Наразі правоохоронці проводять досудове слідство.
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