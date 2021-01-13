В Луганській області прикордонники затримали українця, який отримав 400 тисяч рублів з російської сторони. Чоловік планував обміняти їх на гривні. Гроші йому передав чоловік у російській спецформі.

Наразі невідомо, що українець збирався зробити з такою сумою далі. Йдеться про понад 150 тисяч гривень. Відео передачі опублікували в Державній прикордонній службі України.

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Передали пакунок через паркан: деталі

"Розумні камери" зафіксували незвичну валютну операцію на українсько-російському кордоні, зазначають прикордонники.

Автівка під’їхала до паркану на кордоні з РФ, а з тієї сторони за кілька хвилин швидко підбіг чоловік у спецформі, ймовірно це правоохоронець або російський прикордонник. Він передав через паркан пакунок й кожен швиденько повернувся на свою територію.

Українські військовослужбовці впіймали афериста – він не хотів нічого розповідати, але коли під час обшуку в автомобілі знайшли той самий пакунок, чоловік зізнався, що узяв гроші для обміну на гривні. Там було 400 тисяч російських рублів. Перевізник їх заховав під обшивкою днища.

На Луганщині українець через паркан на кордоні отримав 400 тисяч рублів: дивіться відео

Що буде з грошима та перевізником

До в’язниці його не посадять – на чоловіка склади адмінпротокол. Гроші вилучили – їх передали працівникам митниці.