Товариство "Лубнигаз" просить перевірити колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука. Там вважають, що він може бути причетним до вибуху на магістральному газопроводі на Полтавщині.

Мосійчук у своїй соціальній мережі першим заявив те, що вибух – спрямована диверсія. Про це Лубнигаз повідомили на фейсбук-сторінці.

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"Намагається захопити не вперше"

В "Лубнигазі" також зазначили, що нардеп "намагається захопити" підприємство не перший рік.

Ці брехливі звинувачення пролунали набагато раніше, ніж власник газопроводу Укртрансгаз або ДСНС взагалі проінформували про сам факт аварії, не кажучи вже про її можливi причини,

– мовиться у повідомленні.

АТ "Лубнигаз" додало, що вперше публічно заявило про нібито спробу рейдерського захоплення з боку групи Мосійчука ще в липні 2017 року. Зараз, як пише компанія, він знову здійснює тиск.

Екснардеп має мотив

Представники товариства вважають, що Мосійчук має мотив та відповідний досвід для здійснення диверсії на газопроводі.

Реакція Мосійчука

Екснардеп відреагував на повідомлення Лубнигазу. Він запевнив, що на Полтавщині була диверсія.

"Під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" відбувалася несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшому продажу на своїх незаконних заправках в Лубнах. Їх створив та кришує директор ТД "Лубнигаз", громадянин Росії Максим Дунін", – додав Мосійчук.

Вибух на газопроводі в Лубнах: коротко