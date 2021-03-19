Рішення про запровадження суворішого карантину наразі ухвалює місцева влада. У Зеленського пояснюють: на місцях краще розуміють епідемічну ситуацію.

Влада вважає недоцільним встановлювати в усіх областях однакові обмеження. Рішення про додаткові обмеження має ухвалювати місцева влада, заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Закриття окремих регіонів

Кирило Тимошенко навів приклад двох різних ситуацій: на Івано-Франкцівщині чи Закарпатті і на Дніпропетровщині чи Харківщині. У першому випадку – регіони закриті, бо ситуація складна і вільних ліжок у лікарнях бракує, у другому – зайняті тільки 30% місць.

Навіщо закривати регіон? Чому ми саме так працюємо? Тому що місцева влада краще бачить, що відбувається на території,

– зазначив Кирило Тимошенко.

Він не виключив, що посилити карантинні обмеження можуть також і в Київській області.

Заступник керівника Офісу Президента нагадав: коли на Закарпатті та Івано-Франківщині ситуація погіршувалася, у Києві багато людей не носили масок, не дотримувалися карантину. Це мало негативні наслідки – в столиці почала зростати захворюваність.

Важливо! Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що весняна хвиля коронавірусу триватиме до кінця квітня. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні вводити поки не будуть.

У яких областях запровадили суворіші обмеження

У всіх зазначених областях помаранчевий рівень небезпеки, який не передбачає настільки суворих обмежень. Однак зважаючи на ситуацію і прогнози з її погіршення, влада цих міст самостійно вирішила ввести жорсткіші обмеження.

Тим часом, згідно з епідемічними показниками МОЗ, у червоній зоні перебуває Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська і Житомирська області. Там теж діють посилені обмеження.



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