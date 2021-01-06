З 8 січня 2021 року в Україні значно посилять карантинні обмеження та заборонять роботу спортзалів, непродовольчих магазинів, кафе та ресторанів. Маркети та великі торгівельні мережі зможуть продавати лише товари першої необхідності, а от всі інші товари можна буде замовити адресною доставкою. Таке рішення уряду викликало чимало обурень зі сторони бізнесу та населення.

Сайт 24 каналу розповідає, чи доцільна така заборона, як вона буде діяти та як бізнес взагалі переживе січневий локдаун.

Читайте також Їжа та товари першої необхідності: що можна буде купити під час жорсткого карантину

Чи доцільні такі заборони та до чого вони призведуть

Таке рішення уряду викликало чимало обурень зі сторони бізнесу та населення. Експерти говорять про те, що обмеження нелогічні та лише порушують права споживачів.

Юрій Буділов, експерт управління стратегічним маркетингом та засновник агенції "Маркетолог#2", зазначає, що логіка дій уряду щодо нових заборон дійсно дивує. Зрозуміти, хто і якими керувався критеріями для "категоризації" товарів теж залишається загадкою.

Більш цікавим є питання про те, яким чином нові заборони вплинуть на зниження динаміки поширення будь-яких захворювань. Наприклад, коли споживач купує молоко чи хліб – хвороби відступають. Але, якщо в тому ж магазині купити пральний порошок – все, небезпека неминуча? – каже Буділов.

Він додав, що всі прекрасно пам'ятають конфлікти між урядом і деякими торговими мережами при попередніх обмеженнях. Так, певні торговельні мережі та окремі магазини, прикриваючись наявністю продуктів в асортименті відкрито вели свою діяльність. Ймовірно, нові заборони потрібні для того щоб у цих мереж не залишилося шансу продовжувати діяльність в попередньому форматі.

З точки зору споживачів – звичайно ж, залишаться незадоволені. Ті, хто не читає новини і своєчасно не закупить все необхідне для домашнього побуту і комфорту. Що ж стосується бізнесу і обсягів збуту зазначеної в переліку продукції – двотижневі коливання навряд чи вплинуть на збут: те, що не буде продано в локдаун споживач надолужить відразу ж після його закінчення, – говорить Буділов.

Анастасія Гурська, адвокат, керуючий Адвокатським бюро "Анастасії Гурської" каже, що така заборона недоцільна, оскільки фактично відбудеться не тільки обмеження прав споживачів, а також закриття спеціалізованих магазинів, обмеження доступу споживачів до частини товарів на торговельних площах (закриття окремих відділів або заборона продажу товарів на касі), фактичне обмеження підприємницької діяльності.

Зазначені заборони також завдадуть суттєвих збитків для бізнесу і для населення. Закриття спеціалізованих магазинів зменшить їхню рентабельність та збільшить кількість тимчасово незайнятого населення, оскільки "забороненим" категоріям бізнесу недоцільно тримати великий штат і компенсація в 8000 гривень, яку пропонує держава, не покриває всіх витрат та потреб.

Так само недоцільно буде нести витрати на придбання певної категорії послуг, які направлені на розвиток бізнесу, оренду приміщень, тощо. Січень завжди є тяжким місяцем для бізнесактивності, але обмеження можуть призвести взагалі до відсутності прибутку окремих категорій бізнесу та відповідно вплинути на соціально-економічний стан тимчасово незайнятого населення та надходження до бюджету, – зазначила Гурська.

Лілія Брудницька, експерт Центру структурної політології "Вибір", пояснює, що можна говорити про доцільність тих чи інших заборон, коли знаєш про їхню мету, але у цьому випадку мета невідома, адже офіційні заборони не корелюються із заявленими цілями. Наприклад, закриття торгівлі непродовольчими товарами (окрім зазначених у постанові). Йдеться про переривання ланцюга заражень, але ж люди все одно підуть у магазини за продовольчими товарами.

У супермаркетах буде заборонено торгувати окремими видами непродовольчих товарів. Сенс? Якщо покупець іде у магазин за куркою, він заодно купить і засіб для миття посуду. Проведе більше часу у торговому залі? Так. Але збільшення часу мізерне. Щодо товарів не першої необхідності – це очевидне порушення прав громадян взагалі – коли хтось, а не я, вирішує, що для мене перша необхідність, а що – ні, – каже Брудницька.

Віктор Таран, політичний експерт, засновник Центру "Ейдос", говорить, що такі ініціативи несуть більше загроз бізнесу і громадянам, ніж протидіють епідемії, адже почнуть зачинятися магазини, а мешканці малих міст та сіл взагалі не зможуть купити необхідні товари.

Починаючи з 8 числа українці будуть позбавлені можливості купити вкрай необхідні товари для щоденного вжитку. Наприклад, ті ж батарейки для пульсоксиметрів, памперси – буде купити проблематично, цигарки – реально не розумію що мають робити курці, – говорить Таран.

Уряд дозволив продавати лише товари першої необхідності / Фото Unsplash

Як локдаун вплине на бізнес

Чергові обмеження будуть новим ударом для бізнесу. Лілія Брудницька каже, що для бізнесу болісні не стільки безпідставні обмеження, навіть не їх тривалість, скільки загальна невизначеність. Ніхто не гарантує, що уряд не подовжить карантин і ці обмеження до червня.

Уявіть середнього підприємця, якому потрібно планувати наперед: закупівлі, поставки клієнтам, розрахунки. Він не здатен на сьогодні спланувати нічого, але має платити по рахунках, – говорить Брудницька.

Юрій Буділов додає, що вже більше 8 місяців український бізнес був насильно залучений в цифровизацію – коли підприємці стали шукати можливості збуту продукції за допомогою інструментів в мережі інтернет. І якщо до весни 2019 ця динаміка носила скоріше добровільний характер, то після стала примусовою. Хочеш продавати – дій.

Перехід на примусові продажу в онлайн на такий короткий період часу (два тижні) – це всього лише черговий експеримент для бізнесу, не більше. Підприємці знали про прийдешнє закриття за місяць до його введення, і тут діє звичайний закон виживання: хто підготувався, той переможе, –пояснив Буділов.

Також по темі Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину – фейк, – Степанов

Що сталося

В постанові Кабінету міністрів від 9 грудня говориться про запровадження нових карантинних обмежень з 8 по 24 січня.

Так, з 8 січня буде дозволена буде дозволена торгівля виключно продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час локдауну не відповідає дійсності та оприлюднив список товарів, які можна буде купити з 8 січня.

Серед них:

продукти харчування,

лікарські засоби,

вироби медичного призначення,

засоби гігієни,

засоби зв'язку,

ветеринарні препарати,

корми,

насіння,

засоби для захисту рослин.

За словами Степанова, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.

Після хвилі обурень, 5 січня на засіданні Кабінет міністрів розширив цей перелік ще двома позиціями, дозволивши продавати побутова хімію та пресу.

А от торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.