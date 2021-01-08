В Україні стартував локдаун 8 січня: що буде працювати, а що буде заборонено
В Україні 8 січня розпочався локдаун. Він триватиме до 24 січня. У цей період дітиме низка заборон та обмежень. Зокрема, працюватиме транспорт, продуктові магазини та аптеки. Однак робота розважальних закладів буде заборонена.
Про обмеження січневого локдауну читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що відтепер заборонено
- робота кафе, ресторанів і барів. Дозволена тільки доставка та робота на виніс.
- робота магазинів непродовольчих товарів – можна лише доставляти.
- робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Заклади можуть працювати лише у випадках торгівлі продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,
- всі заклади освіти перебувають на канікулах, крім дитячих садків,
- не буде розважальних, спортивних, культурних й інших масових заходів. Однак спортивні заходи можна проводити професійним командам, без глядачів.
- не можна проводити різдвяні ярмарки.
Які ще обмеження діють
- Державні й комунальні заклади тепер працюють дистанційно;
- працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.
Що працює
- Громадський транспорт (з обмеженнями помаранчевої зони)
- міжміське й міжнародне автомобільне, залізничне й авіасполучення,
- продуктові магазини,
- аптеки,
- банки,
- пошта,
- готелі,
- салони краси й перукарні, але за попереднім записом і без очікування всередині,
- техобслуговування й ремонт авто,
- автозаправки, але без зон харчування.
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