В Україні 8 січня розпочався локдаун. Він триватиме до 24 січня. У цей період дітиме низка заборон та обмежень. Зокрема, працюватиме транспорт, продуктові магазини та аптеки. Однак робота розважальних закладів буде заборонена.

Про обмеження січневого локдауну читайте у матеріалі 24 каналу. До речі Польща змінила правила в'їзду з 28 грудня: що треба знати українцям Що відтепер заборонено робота кафе, ресторанів і барів. Дозволена тільки доставка та робота на виніс.

робота магазинів непродовольчих товарів – можна лише доставляти.

робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Заклади можуть працювати лише у випадках торгівлі продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,

всі заклади освіти перебувають на канікулах, крім дитячих садків,

не буде розважальних, спортивних, культурних й інших масових заходів. Однак спортивні заходи можна проводити професійним командам, без глядачів.

не можна проводити різдвяні ярмарки. Які ще обмеження діють Державні й комунальні заклади тепер працюють дистанційно;

працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу. Що працює Громадський транспорт (з обмеженнями помаранчевої зони)

міжміське й міжнародне автомобільне, залізничне й авіасполучення,

продуктові магазини,

аптеки,

банки,

пошта,

готелі,

салони краси й перукарні, але за попереднім записом і без очікування всередині,

техобслуговування й ремонт авто,

автозаправки, але без зон харчування.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу