Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть і що не буде працювати
Кабінет Міністрів України вирішив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року через складну ситуацію з COVID-19. Які обмеження посилять, а які вводять додатково – читайте в матеріалі 24 каналу.
Якими будуть обмеження чергового локдауну в Україні та як вони відрізнятимуться від заборон жорсткого карантину, що діяв навесні, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Обмеження під час січневого карантину:
- заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,
- заборона роботи магазинів непродовльчих товарів – лише на доставку,
- заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно розважальних центрів, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,
- всі заклади освіти – на канікулах, крім дитячих садків,
- заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи,
- спортивні заходи заборонені, дозволено лише професійним командам, але без глядачів,
- заборонені різдвяні ярмарки, встановлення різдяних ялинок у містах – дозволене, але без зон розваг,
- державні й комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу,
- працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.
Що продовжить працювати:
- громадський транспорт з обмеженнями помаранчевої зони,
- міжміське й міжнародне автомобільне, залізничне й авіасполучення,
- продуктові магазини,
- аптекти,
- банки,
- поштові оператори,
- готелі,
- робота салонів краси й перукарень – виключно за попереднім записом і без очікування всередині,
- технічне обслуговування й ремонт авто,
- робота АЗС, але без зон харчування.
Додаткові умови карантину:
- дію карантину промаранчевої зони продовжено до 28 лютого 2021 року, одночасно продовжено й дію режиму надзвичайної ситуації,
- у період карантину, крім часу посилення обмежень між 8 і 24 січня, закладам харчування дозволили працювати до 23 години, але всі розрахунки – до 22-ої;
- уряд зберіг за собою можливість ввести карантин в інший час, крім 8 – 24 січня, у разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.
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Як працюватимуть заклади на Новий рік
У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня ресторани та кафе зможуть працювати до 7:00 ранку. Відповідну установу уряд прийняв 23 грудня. Хоча раніше закладам харчування на Новий рік дозволяли працювати лише до 1:00.
Чи є ймовірність перенесення локдауну
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун точно не перенесуть, навіть якщо захворюваність на коронавірус спаде.
Річ у тім, що в кінці січня прогнозують збільшення хворих на сезонний грип. Тому Степанов наголосив, що жорсткий карантин таки розпочнеться 8 січня.
Нам необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19,
– сказав міністр.
Що входить до товарів першої необхідності:
- товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів, пальне;
діяльність з надання фінансових послуг, робота фінансових установ і робота з інкасації та перевезення валютних цінностей, робота операторів поштового зв’язку, а також медична практика, ветеринарна практика, робота АЗС (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт авто, робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Нові обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
Що таке локдаун?Це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, які надають основні послуги.
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