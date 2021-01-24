В Україні – останній день локдауну: що буде далі

В Україні 24 січня триває останній день локдауну. Через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус, уряд вводив жорсткі карантинні обмеження на термін з 8 по 25 січня.
Локдаун вводили саме у такі дати для того, аби зменшити мобільність населення після свят та перервати ланцюг зараження. Про це повідомляє 24 канал.
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Локдаун в Україні триває трохи більше ніж 2 тижні. У цей час діють посиленні обмеження:
Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Крім того, в Україні не можна придбати низку товарів. У списку дозволених продуктів є: ліки, харчі, засоби зв'язку, преса, насіння, ветеринарні засоби та побутова хімія.
Що можна купити в Україні під час локдауну / Інфографіка 24 каналу
Рішення про введення локдауну українські підприємці сприйняли вкрай негативно. ФОПи у різних містах виходили на акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати.
Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що його місто не виконуватиме рішення уряду. За словами чиновника, ситуація з коронавірусом у Тернополі не є критичною. Однак вже згодом мер відмовився від своєї ідеї, а в місті все-таки ввели локдаун.Зверніть увагу! З 25 січня Україна повертається до загальнонаціонального карантину, під час якого діятимуть обмеження помаранчевої зони.