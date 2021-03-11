В Україні через пандемію COVID-19 вже двічі оголошували жорсткий карантин. Наразі ситуація з коронавірусом набирає загрозливих обертів. Чи можуть в Україні продовжити локдаун та коли його хочуть оголосити знову – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як стверджують в українському уряді, Україна вже зіткнулась з третьою хвилею коронавірусу. Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключив, що адаптивний карантин та кольорові зони можуть достатньо не допомогти.

Більше тут На підході – жорсткий локдаун, – Шмигаль

Україні слід бути готовою до третього локдауну

Джерело: 24 канал

Наразі в червоній зоні вже 4 області – Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська та Чернівецька. Ще 9 та Київ – у помаранчевій, що означає, що вони лише за крок від того, щоб потрапити у "червоний перелік".

Це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,

– підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр звернувся до людей із закликом бути свідомими. Звісно, великі надії на вакцинацію, що з 24 лютого вже стартувала в Україні. Проте, наголошують в уряді, імунізація – процес тривалий і може затягнутись на 2 роки.

За яких умов в Україні можуть ввести локдаун

Не виключено, що в Україну прийде і 4, і 5 хвилі коронавірусу.

У цьому випадку, незважаючи на введення кольорових зон, навантаження на лікарні може бути критичним.

В уряді пообіцяли про введення жорсткого локдауну попереджати заздалегідь.

Важливо! 17 лютого уряд продовжив в Україні загальнонаціональний карантин. Він триватиме щонайменше до 30 квітня. Проте цей термін – не остаточний.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Можуть ввести вже через тижні, – експертка ЮНІСЕФ

Джерело: 24 канал

Тим часом медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова заявила в ефірі одного з телеканалів, що третій локдаун в Україні цілком можливий – вже через лічені тижні. Це станеться у тому випадку, якщо ситуація з захворюваністю на COVID-19 не покращиться.

Я думаю, ми говоримо про декілька тижнів. Нас це торкнеться, цілком можливий третій локдаун,

– сказала інфекціоністка.

Врятувати Україну від жорстких обмежень може активна вакцинація. Проте задля цього йти на щеплення потрібно усім, хто має таку можливість.

Актуально Карантин в Україні: що зміниться у березні і чи знімуть усі обмеження

Якими можуть бути наслідки третього локдауну

Джерело: 24 канал

Незважаючи на те, що третього локдауну може потребувати медична система, підприємці такого удару можуть не витримати. Членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина розповіла, що у впровадженні жорсткого карантину має бути логіка. Слід, передусім, подумати про захисні механізми для бізнесу.

Потрібно використовувати важелі для підтримки бізнесу. Розуміючи, яка сьогодні ситуація і для бізнесу, і для економіки, думаю, що це буде дуже важко,

– заявила Стефанишина.

На думку нардепки, сьогоднішнє зростання захворюваності спричинили "подвійні стандарти ведення карантину". Найбільша проблема – це затримка зі стартом та повільна вакцинація.

Що українці думають про локдаун? Згідно



Опитування проводили впродовж 2 – 3 березня 2021 року на території усіх областей України, крім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. У дослідженні взяли участь 2500 повнолітніх опитаних. Метод опитування: CATI, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%. Згідно з даними соцгрупи "Рейтинг" , 56% населення підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. Водночас 41% українців дотримуються протилежної думки – вони виступають проти локдаун.Опитування проводили впродовж 2 – 3 березня 2021 року на території усіх областей України, крім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. У дослідженні взяли участь 2500 повнолітніх опитаних. Метод опитування: CATI, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.

Що прогнозують науковці

Джерело: НАН України

У Національній академії наук України попереджають, що весняна хвиля COVID-19 може мати значно гірші наслідки, ніж осіння. Погіршення епідеміологічної ситуації буде до травня, а пік припаде на початок квітня. Кількість щоденних нових випадків може наблизитись до 40 тисяч, а летальних – до тисячі.

Інтенсивне проведення щеплень могло б стати на заваді стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50 – 70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже невисокі,

– зазначив співробітник Інституту біохімії НАН України Володимир Галицький.

Науковець закликав запровадити в Україні суворий карантин, а також зупинити роботу громадського транспорту. В країні слід зайнятись спорудженням тимчасових мобільних госпіталів, як це робили в Ухані. Зауважимо, що один такий госпіталь – в Богородчанах, що на Івано-Франківщині, вже працює.

Зверніть увагу! Згідно з дослідженням НАН, Івано-Франківська область демонструє ознаки проходження піку захворюваності на коронавірус. Дещо зменшилась кількість нових випадків та госпіталізацій. Проте навантаження на лікарні це не стосується, ситуація і надалі дуже напружена. Також найбільше зростання летальних випадків – саме на Прикарпатті та Буковині.

Актуально Спалах COVID-19 на Прикарпатті: у якому стані хворі та що відбувається у лікарнях

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: РНБО