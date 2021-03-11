Чи буде в Україні новий локдаун: ймовірні дати
В Україні через пандемію COVID-19 вже двічі оголошували жорсткий карантин. Наразі ситуація з коронавірусом набирає загрозливих обертів. Чи можуть в Україні продовжити локдаун та коли його хочуть оголосити знову – читайте у матеріалі 24 каналу.
Джерело:24 канал
Як стверджують в українському уряді, Україна вже зіткнулась з третьою хвилею коронавірусу. Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключив, що адаптивний карантин та кольорові зони можуть достатньо не допомогти.
Більше тут На підході – жорсткий локдаун, – Шмигаль
Україні слід бути готовою до третього локдауну
Джерело: 24 канал
Наразі в червоній зоні вже 4 області – Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська та Чернівецька. Ще 9 та Київ – у помаранчевій, що означає, що вони лише за крок від того, щоб потрапити у "червоний перелік".
Це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,
– підкреслив Шмигаль.
Прем'єр-міністр звернувся до людей із закликом бути свідомими. Звісно, великі надії на вакцинацію, що з 24 лютого вже стартувала в Україні. Проте, наголошують в уряді, імунізація – процес тривалий і може затягнутись на 2 роки.
За яких умов в Україні можуть ввести локдаун
- Не виключено, що в Україну прийде і 4, і 5 хвилі коронавірусу.
- У цьому випадку, незважаючи на введення кольорових зон, навантаження на лікарні може бути критичним.
- В уряді пообіцяли про введення жорсткого локдауну попереджати заздалегідь.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Можуть ввести вже через тижні, – експертка ЮНІСЕФ
Джерело: 24 канал
Тим часом медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова заявила в ефірі одного з телеканалів, що третій локдаун в Україні цілком можливий – вже через лічені тижні. Це станеться у тому випадку, якщо ситуація з захворюваністю на COVID-19 не покращиться.
Я думаю, ми говоримо про декілька тижнів. Нас це торкнеться, цілком можливий третій локдаун,
– сказала інфекціоністка.
Врятувати Україну від жорстких обмежень може активна вакцинація. Проте задля цього йти на щеплення потрібно усім, хто має таку можливість.
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Якими можуть бути наслідки третього локдауну
Джерело: 24 канал
Незважаючи на те, що третього локдауну може потребувати медична система, підприємці такого удару можуть не витримати. Членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина розповіла, що у впровадженні жорсткого карантину має бути логіка. Слід, передусім, подумати про захисні механізми для бізнесу.
Потрібно використовувати важелі для підтримки бізнесу. Розуміючи, яка сьогодні ситуація і для бізнесу, і для економіки, думаю, що це буде дуже важко,
– заявила Стефанишина.
На думку нардепки, сьогоднішнє зростання захворюваності спричинили "подвійні стандарти ведення карантину". Найбільша проблема – це затримка зі стартом та повільна вакцинація.
Що українці думають про локдаун?Згідно з даними соцгрупи "Рейтинг", 56% населення підтримують запровадження жорсткого карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. Водночас 41% українців дотримуються протилежної думки – вони виступають проти локдаун.
Опитування проводили впродовж 2 – 3 березня 2021 року на території усіх областей України, крім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. У дослідженні взяли участь 2500 повнолітніх опитаних. Метод опитування: CATI, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.
Що прогнозують науковці
Джерело: НАН України
У Національній академії наук України попереджають, що весняна хвиля COVID-19 може мати значно гірші наслідки, ніж осіння. Погіршення епідеміологічної ситуації буде до травня, а пік припаде на початок квітня. Кількість щоденних нових випадків може наблизитись до 40 тисяч, а летальних – до тисячі.
Інтенсивне проведення щеплень могло б стати на заваді стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50 – 70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже невисокі,
– зазначив співробітник Інституту біохімії НАН України Володимир Галицький.
Науковець закликав запровадити в Україні суворий карантин, а також зупинити роботу громадського транспорту. В країні слід зайнятись спорудженням тимчасових мобільних госпіталів, як це робили в Ухані. Зауважимо, що один такий госпіталь – в Богородчанах, що на Івано-Франківщині, вже працює.
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Яка ситуація з коронавірусом в Україні
Джерело: РНБО
- Станом на 11 березня в Україні виявили 1 мільйон 425 тисяч випадків коронавірусу.
- Померли – 27 625 осіб. Одужали – 1 210 246.
- За останню добу COVID-19 діагностували у 9 084 людей, померли 262 хворих.
- У червоній зоні – Івано-Франківщина, Житомирщина, Закарпаття та Чернівецька область.
- У помаранчевій зоні – Київ та Київська область, Вінницька область, Донецька область, Запорізька область, Львівська область, Миколаївська область, Сумська область, Тернопільська область, Хмельницька область.
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