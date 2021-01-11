З 8 січня в Ураїні почав діяти другий локдаун – попри чутки, уряд його таки не скасував. Виходячи з цифр, які маємо зараз, це означає, що програму підтримки бізнесу (8000 гривень ФОПам та працівникам в сферах, які закрилися на локдаун) треба знову запускати.

Допомога від держави: чому потрібно відновити програму?

А саме, відкривати можливість подавати заявки на отримання допомоги та розширяти критерії доступу до неї. Програма правильна концептуально – прямі бюджетні виплати живими грошима, – але не встигла набути достатнього масштабу, щоб ефективно спрацювати.

Читайте також Доходи бюджету за 2020: що не так з "підтримкою бізнесу" по-українськи

31 грудня завершився прийом заявок на отримання допомоги. Звернутися по неї змогли близько 480 тисяч осіб. Сума виплат має становити, відповідно, близько 3,8 млрд гривень (станом на 6 січня було виплачено 3,6 млрд гривень).

За оцінками Мінсоцполітики та Пенсійного фонду, під критерії програми потрапило близько 710 тисяч осіб. Це ті, в кого перший з КВЕДів (коди видів економічної діяльності, якими займається бізнес) ФОПу або компанії-роботодавця підпадає під локдаун, немає боргів по сплаті ЄСВ, зарплата менше 30 тисяч гривень на місяць та подана вся необхідна звітність. Причому, всі ці критерії зафіксовані законодавчо – щоб їх змінити, потрібно приймати відповідний законопроект в парламенті.

Виходить, що навіть з тих, хто відповідає цим критеріям, третина не встигла або не змогла податися на підтримку – 230 з 710 тисяч.

Але на практиці відомо, що ФОПи часто при реєстрації вказують велику кількість КВЕДів і працюють за одним з них, не обов'язково першим. Всі ті, хто працюють не за першим КВЕДом, під програму не потрапили, а таких явно дуже багато. Загалом, в сегментах сфери послуг, які страждають від локдауну, або прямо під нього потрапляють (в першу чергу, торгівля та готельно-ресторанний бізнес), зайнято близько 3-4 млн осіб – хоча, звичайно, не всі з них потраплять під заборону працювати.

При таких цифрах, найімовірніше програма підтримки охопила лише меншість тих, хто навіть безпосередньо постраждає від локдауну. Так само, обсяг програми на практиці виявився вдвічі меншим, ніж початково заявлені урядом 8 млрд гривень – менше 4 млрд гривень, чого замало для макроекономічного ефекту. Для порівняння, ВВП однієї лише торгівлі на один квартал складає 120-160 млрд гривень.

Як має діяти держава?

В цій ситуації, треба заново відкрити можливість подавати заявки на підтримку, щоб третина осіб, які відповідають всім критеріям, таки змогла цю підтримку отримати. Також, необхідно розширити перелік КВЕДів, які мають доступ до підтримки – деякі з них (наприклад, активно обговорювана в ЗМІ торгівля косметикою) точно постраждають від локдауну і було б логічно надати їм підтримку. Все це можна зробити силами КМУ, без необхідності переглядати законодавчі умови.

До теми Очікуємо ще коливань на валютному ринку і ось чому

Відновлювати дію програму підтримки треба швидко, адже згідно Державного бюджету на 2021 рік, заходи по протидії наслідкам COVID-19 фінансуватимуться зі спецфонду бюджету – за рішеннями Кабміну, погодженим з бюджетним комітетом ВРУ. Ці рішення ще треба виписати та провести всі необхідні погодження, а локдаун вже діє.

Джерело: Facebook