Очільник МОЗ наголосив, що в Україні не скасують посилений карантин раніше 24 січня. Ба більше, Максим Степанов виступає за його продовження навіть після офіційно встановлених термінів.

Міністр зазначив, що карантин в Україні продовжили до 28 лютого, а посилений карантин – до 24 січня. Про це Степанов сказав під час брифінгу МОЗ, пише 24 канал.

Важливо Стане вирішальним ударом: в Кабміні почалися суперечки щодо ідеї Степанова продовжити локдаун

За словами міністра охорони здоров'я, МОЗ не ухвалювало рішень про дострокове скасування локдауну.

Жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо, ми не вносили. Ми вважаємо, що вони, ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти,

– підкреслив Степанов.

Ба більше, напередодні Максим Степанов виступив за продовження локдауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави. Серед головних причин він виділив наступні:

січневі свят а, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей;

а, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей; сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні.

Максим Степанов пояснив, що грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

Максим Степанов відповів, чи потрібно продовжувати локдаун: дивіться відео

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 6 409 людей – це майже на тисячу більше, ніж днем раніше. Станом на 13 січня на коронавірус захворіли понад 1 мільйон 130 тисяч українців.

– це майже на тисячу більше, ніж днем раніше. Станом на 13 січня на коронавірус українців. Впродовж доби госпіталізації потребували 2 564 хворих. Відомо, що від ускладнень померли ще 195 пацієнтів. Натомість одужали – 14 503 людини.

Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу