Локдаун & червона зона: у чому різниця

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Низка міст потрапили у червону зону. Київ та Львівщина опинилися одночасно у червоній зоні та під обмеженнями локдауну. Як таке можливо – читайте далі.

Про різницю між локдауном та червоною зоною читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Степанов розповів, чи буде в Україні повний локдаун

Хто запроваджує

Червону зону

Рекомендує ввести Міністерство охорони здоров'я. Офіційно її запроваджує Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Тобто рішення йде "зверху".

Локдаун

Може ввести місцева влада. Жорсткі обмеження встановлюють для того, аби стабілізувати ситуацію із захворюваністю та уникнути червоної зони.

Коли скасовують

Червона зона

Можуть скасувати лише тоді, коли всі критерії захворюваності на COVID-19 у регіоні стабілізувалися. Тобто вони мають бути в межах норми впродовж щонайменше 5 днів.

Критерії для послаблення карантину:

Завантаженість ліжок не перевищує 65%;

кількість тестувань методом ПЛР впродовж 7 днів на 100 тисяч населення становить не менше 300;

кількість госпіталізацій за 7 днів на 100 тисяч населення не перевищує 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 не більше 20%;

зростання госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом не перевищує 50%.

Локдаун

Скасовують виключно за рішенням місцевої влади.

Читайте також Потрібен ПЛР-тест: уряд посилив правила в'їзду в Україну

Які діють обмеження

Червону зона

Заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку та винос.

Заборонена робота торгових центрів, розважальних закладів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Заклади культури не можуть приймати відвідувачів.

Масові заходи заборонені.

Можна проводити спортивні заходи, однак без глядачів.

Діяльність непродовольчих ринків заборонена.

Не можна проводити навчання для учнів 5 – 11 класів у школі.



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Локдаун

Місцева влада може самостійно вирішувати, які саме обмеження вводити.

Де вже діють обмеження

Червона зона не скасовує локдаун. Обмеження лише доповнюють один одного.

Червона зона

Одеська область,

Київ та Київщина,

Сумська область,

Житомирська область,

Львівська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область.

Локдаун

Київ,

Миколаїв,

Львівщина та Львів,

частково на Полтавщині,

Прикарпаття.

Рекомендуємо Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин