Локдаун & червона зона: у чому різниця

Джерело:24 канал
Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Низка міст потрапили у червону зону. Київ та Львівщина опинилися одночасно у червоній зоні та під обмеженнями локдауну. Як таке можливо – читайте далі.
Про різницю між локдауном та червоною зоною читайте у матеріалі 24 каналу.
До теми Степанов розповів, чи буде в Україні повний локдаун
Червону зону
Рекомендує ввести Міністерство охорони здоров'я. Офіційно її запроваджує Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Тобто рішення йде "зверху".
Локдаун
Може ввести місцева влада. Жорсткі обмеження встановлюють для того, аби стабілізувати ситуацію із захворюваністю та уникнути червоної зони.
Червона зона
Можуть скасувати лише тоді, коли всі критерії захворюваності на COVID-19 у регіоні стабілізувалися. Тобто вони мають бути в межах норми впродовж щонайменше 5 днів.
Критерії для послаблення карантину:
Локдаун
Скасовують виключно за рішенням місцевої влади.
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Червону зона
Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Локдаун
Місцева влада може самостійно вирішувати, які саме обмеження вводити.Довідка . Червона зона не скасовує локдаун. Обмеження лише доповнюють один одного.
Червона зона
Локдаун
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