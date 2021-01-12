У світі погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. Повторно локдаун в Україні ввели з 8 по 24 січня. Наразі невідомо, чи продовжуватимуть його надалі.

Локдаун в Україні запровадили з 8 по 24 січня, повідомляє 24 канал.

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Посилений карантин в Україні

Під час локдауну в Україні діють жорсткі обмеження. Проте, на відмінну від весняного карантину, працює транспорт, дитячі садочки та немає заборони на прогулянки у парках.

Що заборонено

робота закладів освіти, крім дитсадків;

закладів харчування та розваг. Працювати можуть лише заклади, що готують їжу на виніс;

торгівельних центрів;

салонів краси (лише за попереднім записом і без черги всередині), закладів культури, фітнес-центрів, басейнів;

непродовольчих ринків та різдвяних ярмарків;

проведення масових заходів. Дозволили лише професійні спортивні події без глядачів .



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу

Крім того, в Україні дозволили продавати лише товари першої необхідності:

харчі;

ліки;

вироби медичного призначення та засоби гігієни;

засоби зв'язку;

ветеринарні засоби та корми;

побутова хімія;

преса;

насіння та засоби для захисту рослин.

Решту товарів можна придбати онлайн. До речі, саме ці обмеження викликали обурення у суспільстві. Українці не розуміли, чому в магазинах заборонили продаж таких товарів як носки, батарейки та книги.



Перелік товарів для продажу під час локдауну / Інфографіка 24 каналу

Що таке локдаун? Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування у самій країні та за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги.

Локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування й розваг тощо.

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Скільки триватиме локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що уряд вводив локдаун, розраховуючи, що він триватиме 16 днів. За словами очільника МОЗ, саме стільки часу потрібно, щоб перервати хвилю збільшення хворих на коронавірус.

Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів до весни, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип та щоб витримала наша медична система, – наголосив Степанов.

Тому про продовження локдауну наразі не говорять. Однак канатнтин помаранчевої зони продовжили до 28 лютого.

Чи потрібен локдаун: що кажуть фахівці

Експерти прогнозували, що навряд чи після різдвяних свят коронавірус піде на спад. Наприклад, епідеміологиня Людмила Мухарська зауважила, що після свят люди навпаки можуть зібратись разом, що й збільшить захворюваність.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге говорить, що повний локдаун можна не вводити за умови, якщо всі громадяни сумлінно дотримуються маскового режиму.

Я дотримуюся позиції, що локдауни – це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде,

– пояснив Клюге.

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Ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк зазначав, що школи, заклади торгівлі, транспорт, готелі та більшість бізнесів при цьому закривати немає необхідності.

Що у Європі?

Повторний локдаун у Європі вводили дедалі більше країн, зокрема, у новорічну ніч. Це зумовлено й появою нового штаму коронавірусу, який виявили у Великій Британії. Приміром, ввести часткові обмеження вже наважились такі країни:

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

Більшість посилила карантинні заходи на місяць. Карантинні обмеження будуть менш жорсткими, ніж навесні, втім достатньо суворими.

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Так, у перерахованих вище країнах обмежили роботу ресторанів, барів, розважальних закладів та магазинів. У громадських місцях заборонили збиратися у компаніях понад 10 осіб.

Не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у кількох країнах перевели на "дистанційку". У Греції навіть ввели комендантську нічну годину.

На нові заборони громадяни часто реагують протестами.



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