Тепер бізнес штрафуватимуть за відсутність масок у клієнтів. Втім, підприємці і так потерпають від жорстких обмежень. А локдаун напряму впливає на економіку.

Крім цього, він негативно вплине і на здоров'я людей. Таку думку висловив члена Наглядової ради Української ради бізнесу в ефірі 24 каналу.

Увага Рівні умови для всіх гравців ринку: чи пристосувався бізнес до карантинних обмежень

За його словами, ставлення бізнесу до локдауну очевидне, оскільки заклади громадського харчування дуже постраждали. Вони багато чим жертвують.

На погляд бізнесу, ситуація полягає в тому, що локадаун в тому вигляді, який є зараз "добиває" економіку ще більше, а за тим і здоров'я людей,

– сказав експерт.

Він пояснив, що економіка дуже тісно пов'язана зі здоров'ям, оскільки люди, перебуваючи постійно вдома, можуть важче почуватись психологічно. На його думку, люди хворітимуть на коронавірус не через те, що підуть у ресторан, а від зустрічей із гостями та друзями вдома чи у громадському транспорті.

"На мій погляд, ті заходи, які уряд вжив, щоб продовжити карантин – це занадто", – переконаний Олександр Громика.

Про штрафи

Опублікували закон, який вводить штрафи для представників бізнесу за допуск осіб у заклади без засобів індивідуального захисту. Діяти він розпочне з 14 січня. Член Наглядової ради Української ради бізнесу підтримує таке рішення.

"Ми за штрафи, але не в такому розмірі. І за те, щоб їх реально застосовували, оскільки по місту є скупчення людей і багато перебуває без масок", – додав підприємець.

Більше про штрафи за допуск осіб без масок – читайте у нашому матеріалі.



Які штрафи передбачені за відсутність масок / Інфографіка 24 каналу