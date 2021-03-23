Локдаун в Одесі: як буде працювати громадський транспорт

Джерело:Міськрада Одеси
З опівночі 23 березня в Одесі вводяться обмеження червоної зони карантину. Громадський транспорт міста буде курсувати. Однак ввели нові обмеження щодо кількості пасажирів.
Рішення про це ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій. Воно відбулося 20 березня.
Важливо Одещина перейшла в червону зону: що там заборонено
Комісія дозволила роботу маршруток, трамваїв і тролейбусів. Однак перевезення транспорту можливе тільки за умови, що чисельність пасажирів не буде перевищувати кількість місць для сидіння.
Також залишається обов'язковим масковий режим. У міськраді нагадали, що тих, хто його порушує будуть штрафувати.
Відео про роботу громадського транспорту міськради Одеси
У регіоні заборонена робота розважальних закладів, торгових центрів і спортзалів. Також там не зможуть працювати непродовольчі ринки. Буде дозволено працювати продуктовим магазинам, АЗС, зоомагазинам та пошті.
Відео про червону зону карантину Одеської міськради
За добу 22 березня в Одеській області виявили 1 626 випадків інфікування коронавірусом.
Від початку пандемії на Одещині коронавірусом заразилися 99 371 людина. Зараз хворіють 15 846 осіб.
На жаль, в області загалом від COVID-19 померли 1 626 людей.
У міськраді Одеси повідомили, що спостерігається тенденція до зростання кількості пацієнтів з важким перебігом хвороби. Зараз у лікарнях міста перебувають 353 хворих на COVID-19 у важкому стані. З них 102 пацієнти на кисневій підтримці.
Інформація з офіційної статистики РНБО
Зонування карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу