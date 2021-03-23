Локдаун в Одесі: як буде працювати громадський транспорт
З опівночі 23 березня в Одесі вводяться обмеження червоної зони карантину. Громадський транспорт міста буде курсувати. Однак ввели нові обмеження щодо кількості пасажирів.
Джерело:Міськрада Одеси
Рішення про це ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій. Воно відбулося 20 березня.
Важливо Одещина перейшла в червону зону: що там заборонено
Як буде працювати громадський транспорт
Комісія дозволила роботу маршруток, трамваїв і тролейбусів. Однак перевезення транспорту можливе тільки за умови, що чисельність пасажирів не буде перевищувати кількість місць для сидіння.
Також залишається обов'язковим масковий режим. У міськраді нагадали, що тих, хто його порушує будуть штрафувати.
Відео про роботу громадського транспорту міськради Одеси
Які ще обмеження діють в місті
У регіоні заборонена робота розважальних закладів, торгових центрів і спортзалів. Також там не зможуть працювати непродовольчі ринки. Буде дозволено працювати продуктовим магазинам, АЗС, зоомагазинам та пошті.
Відео про червону зону карантину Одеської міськради
Яка ситуація з коронавірусом на Одещині
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За добу 22 березня в Одеській області виявили 1 626 випадків інфікування коронавірусом.
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Від початку пандемії на Одещині коронавірусом заразилися 99 371 людина. Зараз хворіють 15 846 осіб.
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На жаль, в області загалом від COVID-19 померли 1 626 людей.
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У міськраді Одеси повідомили, що спостерігається тенденція до зростання кількості пацієнтів з важким перебігом хвороби. Зараз у лікарнях міста перебувають 353 хворих на COVID-19 у важкому стані. З них 102 пацієнти на кисневій підтримці.
Інформація з офіційної статистики РНБО
Зонування карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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