Локдаун не для "Епіцентру": магазин придумав "лазівку", як продавати усі товари – фото
Будівельний магазин "Епіцентр" у Києві знайшов схему, як обійти постанову уряду та працювати під час локдауну. Покупці можуть придбати будь-які товари.
Яку "лазівку" вигадав "Епіцентр"
Співробітники магазину на вході попереджають покупців, що товари, які не входять до переліку першої необхідності, потрібно оформити через онлайн-замовлення, повідомляє "РБК-Україна".
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Відтак відвідувачі можуть придбати в "Епіцентрі" будь-який що. За дозволений товар потрібно просто оплатити на касі, а решту – оформити через працівників онлайн та придбати.
На фото, оприлюднених у мережі, видно, що в одному з магазинів "Епіцентру" вже утворилась черга з людей.
"Епіцентр" у Києві працює попри локдаун / Фото "РБК-Україна" та PavlovskiNews:
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