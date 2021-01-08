Будівельний магазин "Епіцентр" у Києві знайшов схему, як обійти постанову уряду та працювати під час локдауну. Покупці можуть придбати будь-які товари.

Яку "лазівку" вигадав "Епіцентр"

Співробітники магазину на вході попереджають покупців, що товари, які не входять до переліку першої необхідності, потрібно оформити через онлайн-замовлення, повідомляє "РБК-Україна".

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Відтак відвідувачі можуть придбати в "Епіцентрі" будь-який що. За дозволений товар потрібно просто оплатити на касі, а решту – оформити через працівників онлайн та придбати.

На фото, оприлюднених у мережі, видно, що в одному з магазинів "Епіцентру" вже утворилась черга з людей.

Зверніть увагу! Уряд запровадив з 8 по 24 січня локдаун в Україні. У магазинах дозволили продавати лише товари першої необхідності, тобто продукти, ліки, корми для тварин тощо. Детальніше – читайте тут.

"Епіцентр" у Києві працює попри локдаун / Фото "РБК-Україна" та PavlovskiNews:



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу