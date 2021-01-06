Скасування чи відтермінування локдауну: МОЗ категорично проти
Перед наближенням локдауну, який в Україні має початися з 8 січня, все частіше говорять про його можливе відтермінування чи й зовсім скасування. Та Міністерство охорони здоров'я виступає проти такого сценарію.
Про те, що МОЗ виступає проти будь-яких змін, пов'язаних з запланованим посиленням карантину, його очільник Максим Степанов розповів під час щоденного брифінгу, повідомляє 24 канал.
До слова У Києві через локдаун планують вже закрити всі новорічні локації
Хочу нагадати, що у нас щодня фіксуються близько 5 – 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Щодня помирає близько 200 людей,
– наголосив міністр.
Він підкреслив, що людей заздалегідь попереджали про те, що карантин посилять, тож бізнес має бути готовим до цього.
"Після новорічних свят у нас буде зростання кількості випадків коронавірусу. Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу медичну систему", – розповів Максим Степанов.
Чутки щодо локдауну:
- З наближенням локдауну, який запланований на 8 – 24 січня, все частіше різні ЗМІ й анонімні джерела розповідають про його можливе перенесення або скасування.
- Підставою для цього буцімто є скорочення кількості нових випадків коронавірусу, якщо порівнювати з початком грудня, коли схвалювали рішення.
- Ще одною причиною називали сезонну епідемію грипу, яка настає в кінці січня. Мовляв, доцільніше саме тоді й посилювати обмеження.
- Втім, офіційно ніхто цих чуток так і не підтвердив. Тож усе йде до того, що з 8 січня в Україні будуть посиленні карантинні обмеження.
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