Перед наближенням локдауну, який в Україні має початися з 8 січня, все частіше говорять про його можливе відтермінування чи й зовсім скасування. Та Міністерство охорони здоров'я виступає проти такого сценарію.

Про те, що МОЗ виступає проти будь-яких змін, пов'язаних з запланованим посиленням карантину, його очільник Максим Степанов розповів під час щоденного брифінгу, повідомляє 24 канал.

До слова У Києві через локдаун планують вже закрити всі новорічні локації

Хочу нагадати, що у нас щодня фіксуються близько 5 – 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Щодня помирає близько 200 людей,

– наголосив міністр.

Він підкреслив, що людей заздалегідь попереджали про те, що карантин посилять, тож бізнес має бути готовим до цього.

"Після новорічних свят у нас буде зростання кількості випадків коронавірусу. Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу медичну систему", – розповів Максим Степанов.

Чутки щодо локдауну: