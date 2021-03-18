Через локдаун у Києві Рада може скасувати сесії

У Києві від 20 березня вводять суворіші карантинні обмеження. Через це є ймовірність, що сесії Верховної Ради будуть скасовані.

Як повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, керівники політсил у парламенті вже домовилися не проводити пленарних засідань. Остаточне рішення ухвалюватимуть 19 березня.

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Рада без пленарних засідань

Через локдаун у столиці скасують чергові пленарні засідання у парламенті. Однак робота у комітетах і в регіонах продовжуватиметься. Про зміни у календарному плані наразі є лише усні перемовини. Голосувати за це рішення депутати мають у п'ятницю.

При цьому важливо до кінця цього пленарного тижня закінчити розгляд правок до законопроекту №2194 (щодо земельного ринку – 24 канал),

– розповів у коментарі "РБК-Україна" Железняк.

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко тим часом зазначив, що в Раді скасують пленарні сесії з 29 березня до 2 квітня.

Локдаун може і не вплинути на роботу Ради

Наразі є й протилежні коментарі від нардепів: мовляв, київський локдаун не вплине на пленарні засідання Ради.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент зараз не може змінити режим роботи. Він зазначив, що зараз робота Ради заблокована через розгляд правок до законопроєктів щодо земельного ринку.

Про те, що Рада допрацює останній день – 19 березня – раніше повідомляла і нардепка Ірина Верещук. Однак вона зазначала: це через те, що наступний тиждень – робота в регіонах, а не через локдаун.

Як пише Інтерфакс-Україна, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і медичної допомоги Михайло Радуцький зауважив: не бачить підстав для зупинки роботи Верховної Ради через карантин в Києві. Через те, що сьогодні треба приймати ряд дуже важливих законопроєктів… я думаю, що Рада не буде закриватися, я не бачу підстав, щоб Рада закрилася,

– сказав Радуцький.

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