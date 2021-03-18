У Києві та Львові місцева влада ввела локдаун через несприятливу ситуацію з коронавірусом. В Укрзалізниці повідомили, що рух потягів через міста не обмежуватимуть, адже офіційно і Львів, і Київ – поки помаранчеві.

Через запровадження жорстокого карантину у Києві та Львові обмежувати залізничний рух далекого сполучення через міста не будуть. Заборона висадки та посадки пасажирів можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ.

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Поки що обмеження на продаж квитків та посадку і висадку пасажирів діють у червоній зоні:

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Житомирська область,

Закарпатська область.

У Києві та Львові локдаун ввела місцева влада

Зазначимо, у столиці локдаун ввели з 20 березня. Триватиме жорсткий карантин 3 тижні – до 9 квітня. У Києві заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос. Перукарні, салони краси, фітнес зали – за попереднім записом. Заборонена робота закладів культури, ТРЦ, проведення масових заходів. Школи після канікул перейдуть на дистанційне навчання.

Львів піде на локдаун з 19 березня. Триватимуть обмеження до 28 березня. Працюватимуть транспорт, дитячі садочки та продуктові магазини.