У партії "Голос" виступили з вимогою до уряду скасувати заборону на продаж непродовольчих товарів у період локдауну (8 – 24 січня). У політсилі назвали цю заборону необґрунтованою та черговим проявом інтелектуальної слабкості урядовців.

Докладніше про заяву "Голосу" щодо заборони непродовольчих товарів

У партії заявили, що чиновники передусім повинні збільшити кількість тестувань і надати реальну оцінку поширення коронавірусу. А "не знущатися над людьми, дозволяючи їм придбати в супермаркеті продукти харчування, але забороняючи взяти з сусідньої полиці цього ж магазину пральний порошок чи батарейки". Відповідна заява з’явилася на сайті "Голосу".

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Поза сумнівом, офіційну заборону на придбання електричних лампочок, посуду, білизни, запальничок та інших непродовольчих товарів люди проігнорують, оскільки вона – позбавлена здорового глузду,

– наголосила голова політсили Кіра Рудик.

За її словами, така заборона матиме лише один ефект – зростання тіньової торгівлі та збитки для державного бюджету.

"У разі підтвердження нинішньої тенденції до зменшення захворюваності доцільно розглянути позапланове послаблення або повне скасування карантинних обмежень", – додала парламентарка.

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Які товари не можна буде придбати під час локдауну – лише адресна доставка

Одяг та взуття;

посуд;

меблі;

текстильні вироби;

техніка;

ювелірні вироби;

парфумерія (відмінна від засобів гігієни);

будівельні матеріали;

сантехнічне обладнання;

окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.

Чим магазини можуть торгувати під час локдауну

Продуктами харчування;

лікарськими засобами;

виробами медичного призначення;

засобами гігієни;

засобами зв'язку;

ветеринарними препаратами;

кормами для тварин;

насінням;

засобами для захисту рослин.

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