Локдаун в Україні: "Голос" вимагає від Кабміну скасувати заборону на продаж деяких товарів
У партії "Голос" виступили з вимогою до уряду скасувати заборону на продаж непродовольчих товарів у період локдауну (8 – 24 січня). У політсилі назвали цю заборону необґрунтованою та черговим проявом інтелектуальної слабкості урядовців.
Докладніше про заяву "Голосу" щодо заборони непродовольчих товарів
У партії заявили, що чиновники передусім повинні збільшити кількість тестувань і надати реальну оцінку поширення коронавірусу. А "не знущатися над людьми, дозволяючи їм придбати в супермаркеті продукти харчування, але забороняючи взяти з сусідньої полиці цього ж магазину пральний порошок чи батарейки". Відповідна заява з’явилася на сайті "Голосу".
До теми Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину – фейк, – Степанов
Поза сумнівом, офіційну заборону на придбання електричних лампочок, посуду, білизни, запальничок та інших непродовольчих товарів люди проігнорують, оскільки вона – позбавлена здорового глузду,
– наголосила голова політсили Кіра Рудик.
За її словами, така заборона матиме лише один ефект – зростання тіньової торгівлі та збитки для державного бюджету.
"У разі підтвердження нинішньої тенденції до зменшення захворюваності доцільно розглянути позапланове послаблення або повне скасування карантинних обмежень", – додала парламентарка.
Зверніть увагу Уряд 5 січня розгляне питання обмеження на продаж товарів під час локдауну, – ЗМІ
Які товари не можна буде придбати під час локдауну – лише адресна доставка
- Одяг та взуття;
- посуд;
- меблі;
- текстильні вироби;
- техніка;
- ювелірні вироби;
- парфумерія (відмінна від засобів гігієни);
- будівельні матеріали;
- сантехнічне обладнання;
- окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.
Чим магазини можуть торгувати під час локдауну
- Продуктами харчування;
- лікарськими засобами;
- виробами медичного призначення;
- засобами гігієни;
- засобами зв'язку;
- ветеринарними препаратами;
- кормами для тварин;
- насінням;
- засобами для захисту рослин.
Радимо ознайомитися Чи буде локдаун у січні 2021 року: до чого варто готуватися
Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною