З 8 до 24 січня уряд запроваджує посилені карантинні обмеження. І хоча цього разу не такі жорсткі, як навесні 2020 року, та психологи все ж радять скласти попередній план дій, аби отримати від такої вимушеної відпустки максимальну користь.

Чим зайнятись під час карантину – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Займіть тим, на що давно не вистачало часу

"Нехай це будуть якісь настільні ігри, відеоконференції з друзями. Можливо настав час для творчості, як варіант. Якщо ви давно хотіли навчитися малювати, а у вас не вистачало часу", – порадила психотерапевтка Наталія Ремесник.



Локдаун – гарний час для творчості / Фото Anna Shvets, Pexels

"Відпочивайте" одне від одного

Утім треба ще й врахувати специфіку роботи вдома, особливо, якщо це велика сім'я. Адже минулий локдаун розсварив багатьох родичів через банальне непорозуміння.

"Давати можливість людині якийсь час побути самому з собою, бо у звичний час кожен з нас йде або на роботу, або в школу, або ще кудись. І в будь-якому випадку ось цей час, скажімо так, відпочити одне від одного і перемкнутись у нас, зазвичай, є", – пояснила Ремесник.



Дайте людині час побути наодинці / Фото Artem Podrez, Pexels

Контролюйте сон та займайтесь спортом

Фітнес-тренер Сергій Пуцов розповів, що під час роботи вдома чи вимушеного простою через локдаун, збивається режим дня людини. Тоді людина починає більше їсти, пізно лягати спати і менше рухатися, що може негативно відобразитися на здоров'ї. Тож тренер радить контролювати свій сон і робити легкі вправи.



Робіть легкі вправи під час карантину / Фото Cottonbr, Pexels

Також у вільний час необхідно виходити на прогулянку. Це одночасно дасть змогу розім'яти м'язи, а з іншого боку, кажуть психологи, не дасть впасти у депресію.

"Це такий час для гарної саморефлексії, переоцінки своїх цінностей. "Туди я йду? А чого я хочу в цьому житті? А як я можу цього досягти, може все ж щось змінити?", – сказала психотерапевтка.



Нові обмеження карантину 2021 року / Інфографіка 24 каналу