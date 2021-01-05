В Україні запроваджують локдаун з 8 по 24 січня. Тобто діятимуть жорсткі карантинні обмеження. Вони, зокрема, передбачають заборону на продаж деяких видів товарів. Яких саме – читайте в матеріалі 24 каналу.

Рішення щодо остаточного переліку товарів, якими можна буде торгувати під час локдауну та якими не можна, уряд ухвалив на позачерговому засіданні 5 січня. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину – фейк, – Степанов

Які товари не можна буде придбати під час локдауну – лише адресна доставка

Одяг та взуття;

посуд;

меблі;

текстильні вироби;

техніка;

ювелірні вироби;

парфумерія (відмінна від засобів гігієни);

будівельні матеріали;

сантехнічне обладнання;

окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.

Чим магазини можуть торгувати під час локдауну

Продуктами харчування;

лікарськими засобами;

виробами медичного призначення;

засобами гігієни;

засобами зв'язку;

ветеринарними препаратами;

кормами для тварин;

насінням;

засобами для захисту рослин;

побутовою хімією;

друкованою пресою.

Останні два пункти – побутову хімію та друковану пресу – вирішили додати до переліку в день голосування. Інціціатором був міністр охорони здоров'я Максим Степанов,

Раніше очільник МОЗ підкреслював, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів. За його словами, цей час потрібен, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19 і щоб потім уже не вводити ніяких локдаунів до весни.

Зверніть увагу Як працюватимуть школи та садочки під час локдауну в січні: рекомендації експерта



Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу