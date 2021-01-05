Локдаун 2021 в Україні: які товари не можна буде купити в магазинах
В Україні запроваджують локдаун з 8 по 24 січня. Тобто діятимуть жорсткі карантинні обмеження. Вони, зокрема, передбачають заборону на продаж деяких видів товарів. Яких саме – читайте в матеріалі 24 каналу.
Рішення щодо остаточного переліку товарів, якими можна буде торгувати під час локдауну та якими не можна, уряд ухвалив на позачерговому засіданні 5 січня. Про це повідомляє 24 канал.
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Які товари не можна буде придбати під час локдауну – лише адресна доставка
- Одяг та взуття;
- посуд;
- меблі;
- текстильні вироби;
- техніка;
- ювелірні вироби;
- парфумерія (відмінна від засобів гігієни);
- будівельні матеріали;
- сантехнічне обладнання;
- окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.
Чим магазини можуть торгувати під час локдауну
- Продуктами харчування;
- лікарськими засобами;
- виробами медичного призначення;
- засобами гігієни;
- засобами зв'язку;
- ветеринарними препаратами;
- кормами для тварин;
- насінням;
- засобами для захисту рослин;
- побутовою хімією;
- друкованою пресою.
Останні два пункти – побутову хімію та друковану пресу – вирішили додати до переліку в день голосування. Інціціатором був міністр охорони здоров'я Максим Степанов,
Раніше очільник МОЗ підкреслював, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів. За його словами, цей час потрібен, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19 і щоб потім уже не вводити ніяких локдаунів до весни.
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