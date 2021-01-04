За рішенням Кабінету Міністрів, у період 8 – 24 січня 2021 року в Україні діятиме посилення карантинних обмежень. За кілька днів до посилення карантинних обмежень почали з'являтися чутки, що його можуть відтермінувати або й зовсім скасувати, та офіційних підтверджень цього наразі немає.

Про те, до чого готуватися й чи варто очікувати посилення карантинних обмежень у січні 2021 року, розповість 24 канал.

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Чутки про перенесення локдауну

В анонімних телеграм-каналах за кілька днів почала з'являтися інформація, буцімто локдаун можуть скасувати. Вони посилаються буцімто на власні джерела в Офісі Президента України.

Для відтермінування локдауну, мовляв, є дві причини – низька захворюваність на коронавірус останнім часом, а також сезонна епідемія грипу, яка традиційно набирає обертів у другій половині січня.

Телеграм-канали стверджують, що у владі хочуть дотерпіти з посиленням обмежень до третьої хвилі, адже двох поспіль локдаунів економіка може не витримати. Наразі буцімто чекають детального аналізу й прогнозу від МОЗу.

У цьому є певна логіка, але наразі жодні офіційні джерела на відтермінування локдауну навіть не натякали. Натомість є цілком офіційне рішення, яке передбачає: посилення карантинних обмежень в Україні буде з 8 до 24 січня.

ЗМІ стверджують, що локдаун таки буде

Натомість є й паралельна думка. Видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента ще напередодні писало, що скасовувати січневий локдаун не планують.

Ретельно будуть оцінюватися показники кінця грудня – перших чисел січня. Поки все за графіком – локдаун за графіком передбачається,

– повідомило джерело.

За графіком – це з 8 до 24 січня включно.

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До чого варто готуватися

Схоже, варто таки бути готовими до того, що в розпал свят нас очікує посилення карантинних обмежень. А саме з 8 січня, як і було передбачено рішення Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року.

Тож, найімовірніше, у період 8 – 24 січня нас очікує низка обмежень:

заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,

заборона роботи магазинів непродовольчих товарів – лише на доставку,

заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно розважальних центрів, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,

всі заклади освіти – на канікулах, крім дитячих садків,

заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи,

спортивні заходи заборонені, дозволено лише професійним командам, але без глядачів,

заборонені різдвяні ярмарки, встановлення різдяних ялинок у містах – дозволене, але без зон розваг,

державні й комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу,

працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.



Перелік карантинних обмежень протягом зими 2020 – 2021 / Інфографіка 24 каналу