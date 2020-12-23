Логічного зв'язку геть немає, – МВС про російське звинувачення Марківа
У МВС України заявили, що у звинуваченнях Росії проти нацгвардійця Віталія Марківа немає логічного зв'язку. Вони нагадують переслідування.
Особливо недолугою є заява Росії про те, що Марків нібито обстрілював людей, щоб до "початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися". Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.
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Логічного зв'язку геть немає, адже саме після пострілів бойовиків у свій бік журналісти і почали бігти і ховатися, що є природною реакцію людини,
– наголосив Шевченко.
Що ще сказав Шевченко
- Нацполіція вже встановила, що обстріли здійснювалися з відстані 100 – 200 метрів. Саме на такій відстані біля залізничного переїзду розташовувалися російську бойовики. Локацією українських воїнів була гора Карачун, розташована за понад 1700 метрів.
- Справа Марківа у Росії – це чергове свідчення причетності саме Росії до інформаційно-психологічної операції з кримінально-судового переслідування українця.
- МВС України не дозволить використовувати для переслідування Марківа INTERPOL HQ. Однак нацгвардійцеві доведеться деякий час не виїжджати за кордон.
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