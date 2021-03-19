Володимир Зеленський описав санкції РНБО проти Віктора Януковича та його соратників словами "логічно" та "дивно". За словами президента, логічно, що Україна запроваджує такі санкції, дивно – чому цього не робили ще з 2014 року.

Зеленський нагадав, що суд визнав Януковича винним у вчиненні державної зради. Усі укази, які підписав за свою каденцію, експрезидент-втікач, чекає аналіз та аудит.

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За словами Зеленського, пріоритетом буде перевірити, чи ці укази не становлять загрози для безпеки України. Президент наголосив: безпека українців – це головне.

Це рішення РНБО можна описати 2 словами – логічно і дивно. Логічно, що і Україна запроваджує такі санкції, і дивно, що це не робили, починаюся з 2014 року,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, президент прокоментував санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.

Зеленський пояснив, що мовиться про блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також – анулювання та зупинку ліцензій і спецдозволів на користування та видобуток надр.

Звернення Зеленського після засідання РНБО: дивіться відео

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