Логічно і дивно, – Зеленський про санкції проти Януковича та Азарова
Володимир Зеленський описав санкції РНБО проти Віктора Януковича та його соратників словами "логічно" та "дивно". За словами президента, логічно, що Україна запроваджує такі санкції, дивно – чому цього не робили ще з 2014 року.
Джерело:Фейсбук Володимира Зеленського
Зеленський нагадав, що суд визнав Януковича винним у вчиненні державної зради. Усі укази, які підписав за свою каденцію, експрезидент-втікач, чекає аналіз та аудит.
Актуально Правоохоронці перевірять усі рішення з підписом Януковича, – Данілов
За словами Зеленського, пріоритетом буде перевірити, чи ці укази не становлять загрози для безпеки України. Президент наголосив: безпека українців – це головне.
Це рішення РНБО можна описати 2 словами – логічно і дивно. Логічно, що і Україна запроваджує такі санкції, і дивно, що це не робили, починаюся з 2014 року,
– наголосив Зеленський.
Окрім того, президент прокоментував санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.
Зеленський пояснив, що мовиться про блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також – анулювання та зупинку ліцензій і спецдозволів на користування та видобуток надр.
Звернення Зеленського після засідання РНБО: дивіться відео
Рішення РНБО: головне
- 19 березня Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще низки колишніх високопосадовців. Усі вони сприяли становленню російської окупації у Криму та на Донбасі.
- Окрім того, на брифінгу секретар РНБО оголосив про санкції проти 19 компаній зі сфери користування надрами.
Поділитися новиною