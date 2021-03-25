Скандал у "Лізі сміху": коміки висміяли побічні дії вакцинації – відео

На концерті "Ліги сміху" учасники деяких команд жартували про вакцинацію в Україні. Гумористи висміяли придумані побічні дії, а також прокоментували порушення локдауна в Буковелі.

Коміки пожартували про совок

В одному з номерів мовиться, начебто для експерименту курку вакцинували від коронавірусу. Однак вона перетворилась у совок.

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За сценарієм гумористів, держава начебто виділила 2 мільйони гривень на вакцинацію 40 мільйонів людей. Водночас лікарі нібито відмовились це зробити, щоб "не перетворити Україну в совок".

Номер із Гаріком Корогодським

Наставник іншої команди відомий підприємець Гарік Корогодський порівняв вакцину з наркотиками. Його персонаж нібито вже тричі вколовся й продає препарат по грамах.

Гарік Корогодський жартує про вакцинацію в Україні: відео

Мініатюра про Тіну Кароль

Водночас ще одна команда пожартувала, що у пацієнта після введення препарату збільшився ніс на 10 сантиметрів. Мініатюра отримала назву "Прямий репортаж у лікарні".

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Коміки пожартували про Буковель

Також на концерті "Ліги сміху" продемонстрували номер, у якому мовиться про порушення карантину в Буковелі. "Як люди в Буковелі під час локдауна. Забули, що в країні коронавірус – і куражимось", – порівняли ситуацію гумористи.

Для чого потрібна вакцинація

В Україні може виробитись колективний імунітет, якщо вакцинується 30 мільйонів людей. Вакцинуватись варто навіть тим, хто вже перехворів коронавірусом, бо заразитись можна і повторно.

Загалом за перший місяць вакцинації щеплення отримало понад 155 тисяч українців, тому використали лише п'яту частину з першої партії, яку привезли з Індії. Зараз в Україні розпочали вже другий етап вакцинації.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу