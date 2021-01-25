Ліжок вистачає: Ляшко пояснив, чому в Україні не продовжили локдаун

Локдаун в Україні не продовжили, адже обмеження упродовж 8 – 24 січня допомогли стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні. Наразі медична система справляється з навантаженням.

Ліжок вистачає для усіх пацієнтів. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна".

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Введення більш жорстких обмежень дозволило нам стримати стрімке зростання захворюваності, як це відбувалося і в інших європейських країнах,

– заявив Ляшко.

Що ще відомо про карантин в Україні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що наявна статистика дозволяє готуватися до адаптивного карантину.

Статистика є правдивою. Зниження щоденної кількості нових заражених не пов'язане зі зменшенням кількості тестів на коронавірус.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що приблизно через 1,5 Україну можуть повернути у режим адаптивного карантину. Тоді територію країни знову поділять на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.