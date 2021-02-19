Напередодні засідання Ради національної безпеки і оборони України Петро Порошенко купив свій же канал "Прямий". Також він заявив, що це медіа хотіли закрити.

П'ятий президент України має страх щодо чуток в соціальних мережах. Таку думку в ефірі висловив політичний аналітик Дмитро Литвин.

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Порошенко злякався чуток

За його словами, у політиці не було ще такого випадку, коли хтось так злякався інформації у фейсбуці і новин про те, що начебто його телеканал можуть закрити та ввести санкції проти Володимира Макеєнка.

Те, що зробив Порошенко – якийсь анекдот. Він так злякався, що я не вірив, що це все реально відбувалось,

– зазначив Литвин.

Він наголосив, що Порошенко дійсно переписав на себе свій канал, попри те, що всі і так розуміли, що медіа належить йому і працює в його інтересах.

Довідка. Юридично телеканал "Прямий" належав ексголові Київської міської ради Володимиру Макеєнку

Експрезидент знає про підстави

Політичний аналітик зауважив, що закон про санкції ухвалили ще у 2014 році під час каденції Порошенка. Тому він чудово знає про підстави, які можуть підпадати під цей документ.

"Не хочеться вірити, що канал "Прямий" фінансувався через схеми з окупованих територій чи державою-агресором. Але така емоційність Порошенка щось означає. Прозорості в цій історії дуже не вистачає", – додав Литвин.

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