Заступника керівника Офісу Президента підозрюють у причетності до корупційних схем, але його справу – досі не завершили. Водночас експерт пояснив, що навколо справи Олега Татарова забувають так званий підтекст щодо інших осіб.

Джерело: "6/9" на 24 каналі

Про справу Олега Татарова, ситуацію довкола Генпрокуратури України та підозру Анатолію Шарію розповів політичний оглядач Дмитро Литвин.

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"Навколо справи Татарова забувається підтекст"

Я можу сказати ще про одне неофіційне пояснення. Навколо справи Олега Татарова забувається підтекст, який був з Максимом Микитасем. Зараз у інформаційному просторі ми майже не бачимо нічого щодо Микитася.

Він за гратами взагалі за інше звинувачення, не по тому, що він розвалив Укрбуд і не тому, що люди залишились без квартир і він вивів мільйони. Ми говоримо про Татарова, ніби він абсолютне зло, а от інші особи були більшим злом, ніж Татаров у тій компанії.

Довідка. Екснардепа та забудовника Максима Микитася підозрюють у викрадені юриста Олега Мірошниченка. Колись той працював на Микитася.

Татаров не приймає рішень безпосередьо, але він може сказати, яке рішення варто було б прийняти. Коли ти даєш такі поради, то маєш знати систему досконало – зі світлої та темної сторони. Людей, які бачили систему з різних боків, завжди залучають до так званої дорадчої діяльності.

Такі люди завжди щось роблять. Думаю, як заступника голови Офісу Президента це взагалі його (Татарова – 24 канал) основна діяльність – говорити, що насправді відбувається у системі.

"Ситник скоріше адміністративна фігура"

У нас з 2020 року є 2 рішення про НАБУ – коли визнали неконституційними положення закону про Бюро і указ президента про призначення Артема Ситника. І все одно треба щось робити, щоб замінити ці положення.

Законопроєкти можна вносити різні, а от яке буде рішення і що приймуть депутати, це поправки та голосування – тобто дуже багато всього може бути.

Я б не ототожнював насправді інституцію та прізвище директора, бо Артем Ситник нормальний директор, але він скоріше адміністративна фігура. Він навіть не має доступу до розслідувань.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення керівника НАБУ Артема Ситника.

"Шарій – антиєвропейський діяч"

Я дуже підтримую всю цю діяльність проти Анатолія Шарія, зокрема те, що його вже намагаються притягнути до відповідальності. Шарій займався антиукраїнською роботою і треба було на це відповідати.

Однак в цій дискусії завжди треба пам'ятати, що президенти змінюються, що влада може піти, але суспільний настрій, якщо він був протягом багатьох років за диктатора, то він може залишитись. І запит на Шарія і багатьох інших теж може залишитись.

Детальніше про антиєвропейську пропаганду Шарія – читайте тут.

"Прокуратура з найменшими функціями"

Генпрокуратура має конституційний статус певною мірою, це не так легко змінити. Прокуратура завжди була такою, як вона є зараз, у тому сенсі, що президент пропонує генпрокурора, а Верховна Рада його затверджує.

Зазвичай це людина, що представляє саме президента, тут немає нічого особливого, але послідовно прокуратура завжди позбавлялася своїх певних функцій. І от зараз ми маємо прокуратуру, мабуть, з найменшими функціями за останні 20 років.