Служба безпеки має перевірити всіх нардепів, які голосували за ратифікацію так званих Харківських угод. Проблеми через них можуть бути у відомого діяча, який вирішив стати ректором.

Мовиться про Володимира Литвина, який увійшов в історію української політики, як приклад небаченого пристосуванства. Таку думку у своєму блозі "Право на правду" висловив журналіст та ведучий Дмитро Гнап.

Читайте повний текст блогу Скандальні Харківські угоди: СБУ може прийти до Ахметова через державну зраду

Журналіст пояснив, що депутатів, які голосувала за так звані Харківські угоди можуть звинуватити у державній зраді.

Минуле може наздогнати політика

Водночас Дмитро Гнап зауважив, що нещодавно Володимир Литвин заявив про своє бажання очолити Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Це, за словами ведучого, обурило багатьох випускників та студентів, зважаючи на роль Литвина у становленні режиму Леоніда Кучми та режиму президента-втікача Віктора Януковича.

"Але, минуле може наздогнати Литвина, і замість того, щоб ходити на роботу у найбільший виш країни, він може теж ходити на допити у Службу Безпеки", – вважає Дмитро Гнап.

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Зверніть увагу! Володимир Литвин був народним депутатом чотирьох скликань та двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради.

Що відомо про Харківські угоди

У квітні 2010 року у Харкові підписали угодт щодо продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі на 25 років. Ціна твідповідної "послуги" – 30% знижка на газ.

У 2014 році через так звані Харківські угоди Генпрокуратура відкрила справу, мовилось про ймовірне зловживання владою та державну зраду.



Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу