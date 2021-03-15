Балотуватися у ректори мого рідного КНУ імені Тараса Шевченка зібрався Володимир Литвин.

Вдячні соцмережі вже справедливо згадали і про його роль в підписанні Харківських угод і фігурування на плівках Мельниченка. Навіть секретар РНБО згадав злим гучним словом. Додам і я штрих до портрету.

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"Завкафедри-привид", або Як Литвин уже працював в виші

Отож, коли я навчався на історичному факультеті Шевченка, Володимир Литвин був там завідуючим кафедри. Ну як був – значився. Ми з друзями звали Литвина "завкафедри-привид". Адже зустріти його в університеті було неабиякою вдачою. На свої пари пан завкафедри не ходив – лекції замість нього читали інші викладачі. Говорять, що хтось з тих, у кого він був науковим керівником, мали шанс показати йому свою роботу – але це не точно.

В ті часи на сайті університету навіть вийшла новина зі смішним заголовком "Володимир Литвин прочитав лекцію першокурсникам-історикам". Складно сказати в чому саме полягала новина на думку її автора, адже завкафедри просто зробив свою роботу – прочитав лекцію. Напевно, в пресцентрі університету тоді теж вперше побачили Володимира.

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Хотілося б, щоб під час виборів хтось поцікавився в Литвина, чи планує він, у випадку обрання ректором, ходити на роботу.

Щоб потім не вийшло непорозуміння. Бо може людина щиро переконана, що на роботі просто отримують зарплату. А виявиться, що там ще й працювати треба.