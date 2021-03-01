Литва заявила про готовність допомогти Україні з новими санкціями

У Литві заявили про готовність сприяти Києву в підготовці доказів незаконних дій певних людей щодо України. Це потрібно, аби внести їх до санкційного списку Євросоюзу.

Про бажання сприяти українській стороні в інтерв'ю виданню розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначив, що це питання вже обговорювали з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Литва про допомогу Україні зі санкціями

Я розповів, що в Литві ми часто маємо справу з санкціями – зараз працюємо над новим пакетом по Білорусі. Ми можемо надати якусь допомогу, наприклад, у підготовці пакету доказів по конкретних людях, аби далі передати його на розгляд ЄС,

– зазначив Ландсбергіс.

Він додав, що не може обіцяти, що всі зрештою опиняться в списку ЄС, але висловив думку, що кандидатури певних людей варто запропонувати.

Міністр наголосив: "перше, на що ми дивимося, – це пакети доказів". "Європа повинна бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти певної особи", – пояснив Ландсбергіс.

Наміри України знову звертатися до ЄС