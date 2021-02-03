Країни Балтії підтримали Україну в запровадженні санкцій проти каналів Медведчука

Литва та Естонія висловили підтримку Україні в прагненні захистити свій інформаційний простір від російської дезінформації та гібридної агресії.

Джерело: посольство Литви, посольство Естонії

Мовиться про запровадження санкцій проти телеканалів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Зокрема телевізійних каналів ZIK, "112 канал" та NewsOne.

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Литва висловила підтримку Україні

Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України у захисті від російської дезінформації та гібридної агресії,

– йдеться у повідомленні посольства в середу, 3 лютого.

Естонія підтримує зроблені Україною кроки

У посольстві Естонії в Україні заявили, що прибалтійська країна розуміє та підтримує кроки зроблені Україною у межах законодавства для протидії заходам, які спрямовані проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Варто також зазначити, що в обох цих державах була напружена ситуація з Росією. Мовиться про те, що на території країн Балтії діяли телеканали, які вели російську пропаганду.

Реакція світу на блокування каналів Козака: коротко

В Євросоюзі заявили, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, однак є певні межі.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти Козака. У США зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідають законодавству.

У Росії також не залишили без уваги цю тему: в Кремлі бідкаються через санкції та просять допомоги у міжнародних організацій.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу