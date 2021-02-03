Литва та Естонія висловили підтримку Україні в прагненні захистити свій інформаційний простір від російської дезінформації та гібридної агресії.

Джерело: посольство Литви, посольство Естонії

Мовиться про запровадження санкцій проти телеканалів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Зокрема телевізійних каналів ZIK, "112 канал" та NewsOne.

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Литва висловила підтримку Україні

Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України у захисті від російської дезінформації та гібридної агресії,

– йдеться у повідомленні посольства в середу, 3 лютого.

Естонія підтримує зроблені Україною кроки

У посольстві Естонії в Україні заявили, що прибалтійська країна розуміє та підтримує кроки зроблені Україною у межах законодавства для протидії заходам, які спрямовані проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Варто також зазначити, що в обох цих державах була напружена ситуація з Росією. Мовиться про те, що на території країн Балтії діяли телеканали, які вели російську пропаганду.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким схвалив рішення РНБО про запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака. Унаслідок цього були заблоковані телеканали ZIK, "112 канал" та NewsOne, які належать політику.

Реакція світу на блокування каналів Козака: коротко

В Євросоюзі заявили, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, однак є певні межі.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти Козака. У США зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідають законодавству.

У Росії також не залишили без уваги цю тему: в Кремлі бідкаються через санкції та просять допомоги у міжнародних організацій.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу