Раніше Рада нацбезпеки й оборони через діяльність Віктора Медведчука наклала санкції на офшорних власників 3 чартерних літаків. Однак перед засіданням РНБО борти встигли перегнати у швейцарське містечко Сент-Галле.

Саме у цьому місті прописаний бенефіціарний власник "труби Медведчука", який і заробляв на схемі з нафтопроводом.

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Літаки, пов'язані з Медведчуком, встигли сховати у Швейцарії

Своїм рішенням РНБО наклала санкції на 5 офшорних компаній, які є власниками приватних літаків. 2 з цих компанії напряму пов'язані з нардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком. У різний час вони користувалися цими бортами.

Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра – президента будівельного холдингу "Київміськбуд". Кушнір заявив, що санкції, ймовірно, наклали помилково.

Четверта компанія пов'язана з колишнім нардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Він підтвердив, що компанія належить йому, на неї зареєстрований тільки літак. Хомутиннік також вважає, що санкції наклали помилково.

П'ята компанія з санкційного списку – WHPA AVIA LTD – зареєстрована на Віргінських островах. Журналісти не знайшли додаткової інформації про цю фірму. Ймовірно, структура має стосунок до компанії з дуже схожою назвою – WHPA LIMITED, яка пов’язана з російським бізнесменом Сергієм Сударіковим. Його ЗМІ вважають наближеним до очільника "Роснєфті" та давнього друга Путіна Ігоря Сєчіна.

Група компаній "Регіон", яку контролює Сударіков, за даними"Схем", також може бути пов'язаною і з оточенням самого Віктора Медведчука.



РНБО наклала санкції на 5 офшорних компаній / Дані Bihus.Info

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Літаки усіх 3 офшорних компаній, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов'язаність, у період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії. За інформацією журналістів, борти й досі там.

Саме в Сент-Галлені юридично розташована фірма "Інтернешнл Трейдінг Партнерс" – співвласник українського "Прикарпатзахідтрансу". Вона фактично стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтотопроводу "Самара-Західний напрямок".



Співвласник "Прикарпатзахідтрансу" зареєстрований у Швейцарії / Дані Bihus.Info

З цією компанією та з її власником – Анатолієм Шефером – і пов'язують Медведчука та його оточення, яке начебто заробляло на володінні нафтопроводом. Однак в ОПЗЖ раніше спростували інформацію про причетність Медведчука до "труби".

Що цьому передувало

Журналісти розповіли, де сховали "літаки Медведчука": дивіться відео