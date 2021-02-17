Борт, який напередодні застряг на Занзібарі через несправність, повернувся в Україну 16 лютого. Одразу після цього він відправився у зворотній рейс з новими пасажирами. Проте у пункт призначення так і не потрапив.

Літак Boeing 737 злетів над "Борисполем", протягом кількох годин спалював зайве пальне над летовищем, та врешті успішно там же ж здійснив посадку. Про це повідомило джерело в аеропорті.

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Що кажуть пасажири

Зрештою борт замінили та вже новий літак з туристами вирушив до пункту призначення. Пасажири рейсу PQ6971 поділилися пережитим. Ольга Григор'єва підкреслила, що їх посадили на той самий літак, який раніше був поламаний.

Довідка. Раніше на Занзібарі через поломку літака застрягли близько 180 українських туристів. Багато поскаржилися на умови, в яких змушені чекати зворотного рейсу.

"Ми злетіли о 1:00, політ тривав 30 хвилин. Потім літак повернули назад на Бориспіль через технічні причини. Ми кружляли 3 години, скидаючи паливо, щоб не сідати з повними баками", – зазначила жінка.

Літак кружляв, а люди на борту відкривали на телефонах зображення ікон і молилися, щоб ми не померли всі,

– пригадала вона.

За словами Григор'євої, у SkyUp не повідомляли пасажирам про причини поломки та час перенесення рейсу впродовж 4 годин. Вилетіти знову туристам вдалося лише близько 10:00 – на іншому борті.

Пояснення SkyUp

У SkyUp вже відреагували на інцидент. Там пояснили, що поломки на борту взагалі не було. Натомість, коли літак набирав висоту, спрацювала сигналізація системи кондиціонування.

"Це означає, що літак може виконувати політ безпечно, але не вище 250-го ешелону, тобто висоти 7 600 метрів", – зауважили в авіакомпанії.

Важливо! При польоті на Занзібар потрібно перетинати повітряний простір Південного Судану. Над територією цієї країни рекомендується летіти на висоті, не нижчій ніж 7 900 метрів.

"Керуючись безпекою польотів, командир вирішив повернутися в аеропорт вильоту. Певний час борт перебував у зоні очікування, виробляючи паливо для здійснення посадки", – додали у SkyUp.

Чому літак кружляв над "Борисполем"

У SkyUp пояснили, що "кружляння" над летовищем було необхідним. Адже літаку мав спалити зайве пальне та приземлитися без перевантаження. Інакше була б загроза пошкодження техніки.

Врешті, замість авіалайнера з бортовим номером UR-SQF у Танзанію вирушив літак з реєстрацією UR-SQB. Він має прибути на летовище острова Занзібар 17 лютого.