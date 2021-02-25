Наслідки Холодної війни добре відчули на собі практично всі країни світу, та найбільше вона пограла на нервах Москви та Вашингтона. Насамперед в питаннях гонки озброєнь – ядерний потенціал Кремля ніяк не давав спокою Білому дому.

Джерело: "Спецслужби" на 24 каналі

За стінами Кремля думали аналогічно, тоді вся планета переймалася за можливий початок Третьої світової війни – ядерної. Чи не найважливішу роль у цьому мала Карибська криза. Цікаво, як наразі виглядав би світ, якби одна зі сторін таки натиснула на кнопку.

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Однак про історію не заведено говорити "якби" – дослідники дивляться у майбутнє і ставлять питання "якщо". Тому наразі відомо на 100% що буде, якщо Росія чи КНДР запустять у бік США кілька ядерних снарядів.

У стратегічному командуванні США зазначили, що у випадку, якщо така подія тарпиться, вони однозначно дадуть відповідь, адже зобов'язані показати свою спроможність і міць потенційним нападникам.

Ідея щодо літака "судного дня"

Повернемося до епохи Холодної війни – страх перед початком ядерної битви штовхнув військових аналітиків, дослідників та інженерів на розробку таких систем, які б у випадку атаки могли забезпечити надійний захист найвищому командуванню країни.

Мовиться про летючу фортецю – перед науковцями постало завдання: розробити такий літак, щоб у випадку загрози міг якомога довше перебувати у повітрі і водночас мати максимальний захист від ядерних ушкоджень:

ударних хвиль;

радіомагнітних імпульсів;

радіації.

Також – повинен бути оснащений усіма необхідними технологіями для командування військовими силами США. За основу взяли літак компанії Boeing, модель 747.



На оснащенні ВМС США – Boeing Е-4 / Фото Business Insider

Відштовхуючись від нього, переформатували його так, що наразі на оснащенні ВМС США є повітряне судно під назвою Boeing Е-4, більше відомий як літак "судного дня".

Boeing E-4 – летючий Пентагон

Журналіст Раян Пікрел розповів, що Boeing E-4 – це летючий Пентагон, теоретично, він навіть більш захищений, ніж Пентагон. Єдиний можливий шанс побачити його у всій красі – хіба у випадку апокаліпсису, саме тому його називають літаком "судного дня", пояснив Пікрел.

Станом на 2020 рік у США було 4 таких літаки, відповідальними за них є військово-повітряні сили, точніше 1-ша ескадрилья 55-го авіакрила. Вони не лише обслуговують літак, але й постійно відпрацьовують різні сценарії розвитку подій, щоб завжди бути готові до взльоту.

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У випадку ядерної атаки, за даними американських команд, у президента буде не більше, ніж 3 хвилини, щоб дістатися до судна і злетіти в небо, окрім глави Білого дому, в літаку передбачені місця для:

радників;

міністра оборони;

найвищого керівництва країни загалом.

А взагалі, літак "судного дня" може прихистити 112 осіб, перебуваючи у безперервному польоті приблизно тиждень, на висоті в 11 тисяч метрів – оптимальна висота польоту для цього судна.

Як спроєктований літак

Корпус спроєктований зі спеціального покриття, що вберігає увесь борт від радіації. Представник ВМС США Джозеф Дус зауважив, що у Вашингтоні готові до будь-якого сценарію всі 365 днів у році.

Команда, на чиєму балансі стоїть це повітряне судно, постійно пильнує його і прораховує всі можливі варіанти розвитку подій,

– додав Джозеф Дус.

На борту повітряного судна є 3 так званих палуби, поділені на різні відділи і частини. Все заради оптимізації роботи різних груп людей, що перебувають на судні.

У носі корабля є невелика кімната для найвищих військових чинів. Над ними – кімната для персоналу, де вони сплять, їдять і координують свій план дій.



На борту є 3 так званих палуби / Фото US Department of Defense

Також є спеціальна кімната для проведення конференцій, нею користується президент і міністр оборони. Відповідний відсік максимально захищений від прослушки, та й загалом від будь-якого витоку інформації, адже там ухвалюватимуться доленосні рішення у випадку ядерної війни.

Є також кімната для брифінгів, її використовують для координації планів і наказів. У центрі літака – спеціально відведене місце для військових представників кожного роду військ США.

Ближче до хвоста судна – кімната зв'язківців, які передають накази президента і міністра оборони на землю. Звідти вони можуть зв'язатися із будь-якою точкою на землі.

Він розроблений так, щоб протриматися у будь-якому середовищі: під час чи після ядерної війни. Літак зможе вижити і комунікувати як за допомогою надсучасних систем зв'язку, так і за допомогою древніх методів передачі інформації,

– повідомив представник центру операцій Скотт Маккендлс.

Антена для коригування дій субмарин

У хвостовій частині Boeing ховається антена довжиною 8 кілометрів – під час польоту вона просто тягнеться за літаком, її використовують для зв'язку із будь-якою точкою на землі. Однак її призначення – коригування дій субмарин, адже у випадку ядерної війни потрібно знати куди саме і як правильно запустити снаряди.

Американські субмарини, розкидані по всьому світу, не всі антени здатні пробитися глибоко під воду, а тим паче враховуючи висоту польоту в 11 тисяч метрів. Тому антена призначена саме для відповідних завдань.



Призначення антени – коригування дій субмарин/ Фото Business Insider

Навіть якщо США не зможуть запустити кілька ракет у відповідь одразу після початку атаки, у президента країни буде шанс зробити це з літака. Виступ на "даху літака" – це теж спеціалізовані антени, їх там понад 50 і кожна передбачає зв'язок із специфічними девайсами, або ж точками на землі.

"Якщо хтось вирішить запустити в нас ядерну ракету, то нападник повинен знати, що його країні доведеться заплатити за це дуже високу ціну. Цей літак на це і розрахований, він працює за чітко визначеною формулою – стріляєте в нас – і ми знищуємо вашу країну", – пояснив представник стратегічного командування США Грегорі Боуен.

Хто займається обслуговуванням літака

Обслуговуванням літака "судного дня" займається екіпаж від 60 осіб, проте це не мовлячи про тих, хто доставляє на борт зброю та ядерний кейс президента. Вони постійно пильнують його і за потреби – можуть оперативно доставити у будь-яку точку. У команді Boeing, крім пілотів і стюардес є:

інженери;

зв'язківці;

програмісти;

а інколи на борт беруть і журналістів.

Досі багатьом ЗМІ вдалося побувати в салоні літака, зокрема відзняти як там все влаштовано. Однак навіть попри це, військовослужбовці та команда корабля запевняють, що відзняті кадри і на 10% не розкривають всіх можливостей літака.

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Можливо, це пов'язано з тим, що судно ще жодного разу не використовували на повну потужність. Навіть попри це, на борту завжди є все необхідне для того, щоб у будь-який момент запустити двигуни і злетіти в небо. Сержантка штабу Сьюзен Кігал розповіла, що на борту є:

32 балони з киснем;

200 рулонів туалетного паперу;

300 тарілок;

300 готових страв – і це без сухпаїв;

400 галонів води.

Як використовують Boeing Е-4

Водночас це – не беручи до уваги зручні спальні місця, туалети і повноцінні душові кабіні. Літак "судного дня" – це як дім на колесах, тільки розрахований на перебування у повітрі, та й захист у нього як у танка.

У мирний час глава Білого дому ніколи не користується літаком "судного дня". Для робочих потреб і поїздок у нього є власний, президентський літак. Звичайно не такий потужний, але не менш нашпигований різними технологіями.

Boeing Е-4 завжди супроводжує президента під час міжнародних візитів, а салоні у той час перебуває міністр оборони. За президентства Трампа відповідною летючою фортецею дуже любив подорожувати Джеймс Меттіс.



Летючою фортецею любив подорожувати Джеймс Меттіс / Фото Flickr

Воно й не дивно, всередині для міноборони передбачили комфортні умови праці. Усе для того, щоб міністр оборони завжди був на зв'язку і у випадку загрози зміг ухвалити рішення за президента.

Хоча, якщо Меттіс подорожував літаком, бо йому подобалося, то міністр оборони Дональд Рамсфельд реально думав, що кожен виліт може стати останнім перед початком ядерної війни – страх перед новою війною грав на нервах чи не у всіх політиків США.

Керування літаком "судного дня"

Метті Добл, представник ВМС США, зазначив, що всюди є американські субмарини, літаки, а військові дислокуються у різних частинах світу. Тому, важливо мати таке оснащення, що допоможе тримати зв'язок із усіма, аби знати, що будь-яке наше повідомлення дійде до адресата, додав Добл.

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На панелі керування – сотні кнопок, важелів, різних регуляторів і різнокольорових пристроїв. Проте немає жодного сенсорного елементу, абсолютно всі системи в літаку керуються людиною, а не штучним інтелектом, як це часто буває у сучасних суднах.

Саме такий тип керування повітряним судном дозволяє уникнути наслідків радіоелектронної боротьби – старомодність тут виграє. Окрім того, в самому літаку практично немає вікон, лише в передній його частині – для екіпажу, все решта за глухими стінами.

До речі, засоби передачі інформації в кабіні зв'язківців – теж старомодні. На вигляд звичайний телефон, але з деякими доробками.

► По-перше – його неможливо прослухати.

► По-друге – з нього можна додзвонитися практично будь-куди.

Така комплектація Boeing збережеться до 2039 року, саме тоді, згідно із планом, літак мали б вивести із експлуатації і замінити його на іншу модель або ж модифікацію.

Панель керування здається дуже старою, але вона така не просто так, на все є свої причини. Середовище, в якому ми працюємо, вимагає від нас саме таких, аналогових систем. Інакше все погублять електромагнітні імпульси,

– розповів Метті Добл.

Коли літак "судного дня" міг показати себе в дії

Під час атак 11 вересня 2001 року літак теоретично мав шанс показати себе в дії. Натомість сталося наступне: ще перед початком теракту, екіпаж судна проходив навчання, кружляючи над Вашингтоном.



Літак мав шанс показати себе в дії / / Фото US Department of Defense

Коли почалися перші атаки на Пентагон і на торговельний центр – його взагалі намагалися посадити, щоб уникнути потенційних ушкоджень.

Однак коли атаки посилилися, літак здійснив кілька маневрів і, оцінивши ситуацію, стратегічне командування вирішило, що потреби евакуювати президента немає. Хоч всю красу і можливості Boeing продемонструвати не вдалося, екіпаж судна довів, що вони завжди готові.

Єдина реставрація Boeing

В історії цього літака був лише один випадок, коли президента США можна було б назвати "вразливим".

У 2017 році Небраскою пройшовся торнадо, зачепивши при цьому військову базу, де стояли літаки "судного дня". Негода пошкодила ангари різним сміттям, а уламками побило судна – це був єдиний раз, коли реставрація зайняла 11 тижнів.

Водночас американські спецслужби тримали все в секреті і заявили про готовність кораблів аж після ремонту. Військовослужбовець Едвард Гарсіа наголосив, що у США мусять забезпечити президента усією необхідною інформацією та ресурсами.

"День Х" – це дуже важливо і наше завдання виконувати ту роль у повітрі, яку Пентагон виконував на землі,

– додав Гарсіа.

Ядерний кейс в літаку

Насправді натиснувши на кнопку всередині кейсу, президент не запускає ядерну ракету, а відсилає сигнал в Агентство Нацбезпеки, які координують варіанти запуску, а вже тоді повідомлення переходить до Ради національної безпеки країни, які й відповідальні за всі дії. Запустити ракету можна і з літака, для цього потрібно:

рішення президента;

сценарій подальших дій;

дві людини з кодами допуску;

знаннями про те як правильно запустити ядерний снаряд.

Звучить ніби просто, але потрібно розуміти, що рішення про запуск ядерної ракети – означатиме кінець для всіх і всього. Сержант Ерік Кент розповів, що цей літак створили для виконання специфічних завдань, з якими він поки справляється на відмінно, що відрізняє його від комерційної версії 747.

Що таке AWACS

Літак "судного дня", звичайно, не зможе функціонувати самостійно. Він хоч і захищає від радіації та електромагнітних потоків, але паливо ж у нього не нескінченне.

Саме тому поряд із ним зажди є 2 танкери для дозаправлення, а ще ніхто ж не скасовував потенційну атаку ворожих штурмовиків – тому поряд завжди літак дальнього радіолокаційного стеження, або як його ще називають – AWACS.



Літак дальнього радіолокаційного стеження / Фото US Air Force

Це "очі" будь-якої американської спецоперації, команда цього повітряного судна відстежує кожен літак, кожну ракету і будь-яке переміщення на землі. Повз відповідну летючу фортецю непоміченим не зможе не пройти ніхто.

Тобто разом із Boeing в небо підіймається ціла повітряна армада, що стоїть на сторожі президента США і найвищого військового командування країни.

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Система взаємопов'язана – життя президента в руках військових, а їхні долі у його руках, адже поки вони охороняють лідера, він думає, як правильно розпорядитися ядерною кнопкою.

AWACS – це ціла система, що здійснює повітряний контроль за різними гілками американської армії. Завдяки спеціальним датчикам, його тяжко ідентифікувати ворожим радарам. Саме повітряне судно стійке до контроперацій противника, що робить його практично невразливим і недосяжним для ворожого озброєння.

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