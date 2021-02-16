Літак із застряглими українськими туристами вилетів із Занзібару: коли вони повернуться додому

Літак авіакомпанії SkyUp з понад 180 українцями на борту покинув Занзібар приблизно опівночі 16 лютого. Після 3 діб затримки пасажири рейсу PQ 1972 "Занзібар – Анталія – Київ" нарешті змогли вилетіти з острова.

Українці мали прибути в аеропорт ще о 20:00 15 лютого. Але їхній літак затримали, і вони змогли вилетіти майже півночі.

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У компанії SkyUp повідомили, що літак не вилетів за розкладом із технічних причин.

За кілька годин технічно літак був готовим здійснити рейс. Однак для дотримання правил і процедур під час виконання рейсу, зокрема щодо робочого часу екіпажів, потрібно було внести зміни в маршрут. А також, отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо,

– зауважили представники авіаперевізника.

За їхніми словами, о 23:59 15 лютого за Києвом літаку вдалося вилетіти. Орієнтовний час прибуття до Києва – 09:20 16 лютого.

Ще які труднощі виникли в пасажирів

Туроператор Kompas Ukraine повідомив пасажирів, що їхній багаж доведеться частково залишити на Занзібарі. Причина – рейс виконують через турецьку Анталію, повідомляє "Громадське".

Туристів, чий багаж не прилетить до Києва, просять звернутися у службу розшуку багажу в аеропорту та оформити акт про неналежне перевезення багажу.

Крім того представники туроператора попросили людей взяти у ручну поклажу зимовий одяг для прибуття до аеропорту "Бориспіль".

Представники SkyUp цю інформацію спростовують. Там заявляють, що на борт літака завантажили всіх пасажирів і увесь багаж.

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