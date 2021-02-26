Літак авіакомпанії SkyUp знову застряг дорогою з Занзібару: пасажири мають ночувати в аеропорту
Затримався літак лоукостера SkyUp, що здійснював рейс із Занзібару до Києва. Цього разу авіасудно застрягло в аеропорту єгипетського міста Луксор. Інцидент трапився ввечері 26 лютого.
Джерело:пресслужба SkyUp
Літак SkyUp зробив планову зупинку на дозаправку в Луксорі. Але затримався там із технічних причин.
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Деталі інциденту
- Мовиться про Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар – Київ.
- Згідно з розкладом рейсів авіакомпанії, літак прибув із Занзібару до Луксора на 20 хвилин раніше, ніж планували.
Рейс Занзібар – Київ: розклад авіакомпанії SkyUp / Скриншот
- Вилетіти він мав за годину після приземлення. За цей час судно повинно було дозаправитись для польоту до Києва.
- За останніми даними, виліт заплановано на ранок 27 лютого. А саме на 6:30 за місцевим часом.
- У компанії запевнили, що пасажирів забезпечили харчуванням і напоями. Найближчим часом також їм запропонують гарячу їжу.
- Також у SkyUp розповіли, що відпрацьовують кілька сценаріїв щодо найскорішої організації вильоту пасажирів до Києва. Водночас намагаються створити їм комфортні умови очікування.
Відповідно до вимог влади Єгипту, громадяни інших країн без щеплень від місцевих хвороб не можуть потрапити на територію країни навіть тимчасово. Наразі авіакомпанія зуміла домовитись щодо перебування пасажирів на території аеропорту та забезпечити їх гарячим харчуванням,
– додали представники лоукостера.
Що повідомляють пасажири
- За словами Дмитра Суслова, о 19:20 командир літака повідомив, що рейс виконати не можуть. Тому людей намагаються розмістити у терміналі або готелях. Він додав, що о 21:30 всі отримали по 2 півлітровій пляшці води та майже всі – їжу (але й близько не гарячу): хтось по 2 сендвічі (хліб, сир, помідор), дехто мікроскопічні булочки з сиром.
Деяким пасажирам прийшло повідомлення про перенесення рейсу на 2:15. Ми – вже в терміналі. Дехто отримав повідомлення про виліт 27 лютого о шостій ранку, хтось – про виліт о 10:00,
– пікдреслив чоловік.
Інша пасажирка Надія Коверська зазначила, що люди чекають на новий літак у закритому терміналі, "так як випустити не можуть без то чи тесту, то щеплення".
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Коментар Надії Коверської щодо перебування в аеропорту Люксора / Скриншот
Що цьому передувало
- 15 лютого стало відомим, що понад 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Причиною стала несправність літака.
- Над поверненням туристів туроператор працював спільно з Міністерством закордонних справ та посольством України у Кенії.
- У SkyUp відреагували на інцидент. Там заявили, що літак вдалося підготувати до польоту вже через декілька годин. Однак польоту завадив процес оформлення документів.
- Зокрема, пресслужба лоукостера повідомила, що необхідно було "внести зміни в маршрут і отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо".
- Лише вранці 16 лютого українці змогли повернутися додому.
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