Затримався літак лоукостера SkyUp, що здійснював рейс із Занзібару до Києва. Цього разу авіасудно застрягло в аеропорту єгипетського міста Луксор. Інцидент трапився ввечері 26 лютого.

Літак SkyUp зробив планову зупинку на дозаправку в Луксорі. Але затримався там із технічних причин.

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Деталі інциденту

Мовиться про Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар – Київ.

Згідно з розкладом рейсів авіакомпанії, літак прибув із Занзібару до Луксора на 20 хвилин раніше, ніж планували.



Рейс Занзібар – Київ: розклад авіакомпанії SkyUp / Скриншот

Вилетіти він мав за годину після приземлення. За цей час судно повинно було дозаправитись для польоту до Києва.

За останніми даними, виліт заплановано на ранок 27 лютого. А саме на 6:30 за місцевим часом.

У компанії запевнили, що пасажирів забезпечили харчуванням і напоями. Найближчим часом також їм запропонують гарячу їжу.

Також у SkyUp розповіли, що відпрацьовують кілька сценаріїв щодо найскорішої організації вильоту пасажирів до Києва. Водночас намагаються створити їм комфортні умови очікування.

Відповідно до вимог влади Єгипту, громадяни інших країн без щеплень від місцевих хвороб не можуть потрапити на територію країни навіть тимчасово. Наразі авіакомпанія зуміла домовитись щодо перебування пасажирів на території аеропорту та забезпечити їх гарячим харчуванням,

– додали представники лоукостера.

Що повідомляють пасажири

За словами Дмитра Суслова, о 19:20 командир літака повідомив, що рейс виконати не можуть. Тому людей намагаються розмістити у терміналі або готелях. Він додав, що о 21:30 всі отримали по 2 півлітровій пляшці води та майже всі – їжу (але й близько не гарячу): хтось по 2 сендвічі (хліб, сир, помідор), дехто мікроскопічні булочки з сиром.

Деяким пасажирам прийшло повідомлення про перенесення рейсу на 2:15. Ми – вже в терміналі. Дехто отримав повідомлення про виліт 27 лютого о шостій ранку, хтось – про виліт о 10:00,

– пікдреслив чоловік.

Зауважимо! У SkyUp кажуть, що актуальну інформацію про час вильоту зазначеного рейсу вони повідомляють турагентам і туристам у смс-повідомленнях.

Інша пасажирка Надія Коверська зазначила, що люди чекають на новий літак у закритому терміналі, "так як випустити не можуть без то чи тесту, то щеплення".

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Коментар Надії Коверської щодо перебування в аеропорту Люксора / Скриншот

Що цьому передувало