На засіданні суду у справі Максима Микитася 20 січня прокурор підтвердив фальшивість листування, у якому фігурант нібито замовляє викрадення людини. Водночас, правоохоронці вважають, що це не спростовує причетність Микитася до злочину.

Прокурор заявив, що листування існувало, однак Микитась не використовував його під час вчинення злочину. Воно "створювалося, щоб запевнити потерпілого Олега Мірошниченка в тому, що викрадачі діють в інтересах Микитася". Про це прокурор повідомив на засіданні суду.

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У зв'язку з тим, що особисто Микитась підтвердив їхні повноваження щодо вимагання у Мірошниченка цих коштів, тому це листування не використовувалося ними під час вчинення злочину,

– сказав прокурор.

Прокурор не посилатиметься на листування

Він додав, що сторона обвинувачення не посилається у клопотанні про застосування запобіжного заходу на це листування. "Я вам ще більше хочу сказати, і не будем посилатись на це листування для підтвердження вини Микитася надалі".

За словами прокурора, підозрюваний Чернов, який організував викрадення і дав свідчення проти Микитася, підробив листування з екснардепом.

Чернов зробив це нібито для того, щоб продемонструвати Мірошниченку, що у нього вимагають гроші за вказівками Микитася.

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Пізніше забудовник нібито сам зателефонував потерпілому і підтвердив, що викрадачі діють від його імені. Тому, на думку прокурора, у підробленому листуванні "відпала необхідність" і його не використовували.

Що сказав адвокат

Адвокат Микитася Артур Габрієлян розповів, що у матеріалах клопотання про арешт екснардепа немає свідчень Чернова про підробку листування, пише "Українська правда".

За словами захисту, раніше прокурор стверджував, що підозра підтверджується "листуванням".

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