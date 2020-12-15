Наближає до катастрофи: листопад став другим найтеплішим місяцем за 140 років
Листопад 2020 року став другим місяцем в історії, який побив температурний рекорд з 1880 року. Фахівці зазначають, що такі тенденції у майбутньому можуть призвести до катастрофи.
Минулого разу найтепліший листопад зафіксували у 2015 році. Такі дані повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень.
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Загальна середня глобальна температура над поверхнею суші та океану за листопад 2020 року була на 0,97 градуса вищою за середній показник у ХХ столітті, який становив 12,9 градуса,
– мовиться у повідомленні.
Як ускладнюється кліматична ситуація
Листопад 2020 року став 44 листопадом та 431 місяцем поспіль, коли температура була номінально вищою за середні показники упродовж ХХ століття.
Найсильніші відхилення від норми фахівці зафіксували у таких регіонах:
- на Алясці;
- у континентальній частині США;
- у північній Європі;
- у північній Азії;
- у північній частині Тихого океану;
- у північній частині Берингового моря;
- у західній Антарктиці.
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