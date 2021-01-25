Найгірше, що може трапитися з людиною в будь-якому місці земної кулі – це хвороба. Найгірше, якщо це відбувається там, де немає кваліфікованого медичного персоналу і відсутні медикаменти. Далі читайте російською.

Эксклюзивный блог для сайта 24 канала из временно оккупированного Луганска.

Хотя, кто думает об этом наперед? Вряд ли хоть кто-то.

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О медицине в ОРЛО

Во временно оккупированном Луганске ужасающее состояние медицины. Все, кто был золотым фондом медицины области, выехали и продолжают уезжать. Остались либо откровенно старые врачи, либо совсем молодые, кто плохо понимает, как оказался в этой отрасли знаний и что ему там делать дальше.

Старые врачи могут быть, условно говоря, двух типов. Это те, кто всегда был за более опытными коллегами, и те, кто знает и может, но не имеет на это сил и здоровья в силу возраста. Хуже, если пациент попадает к врачам первого типа. По возрасту может показаться, что они могут, на деле выходит совершенно формальное отношение с оттенком полнейшего равнодушия к пациенту. Приоритет для такого врача – две пенсии и одна зарплата, которые идут ему независимо от того, хорошо он лечит или плохо.

Катастрофично, что разобраться с этим пациентам часто не под силу, а возраст врача внушает надежду на его опыт.

Есть ряд опытных специалистов, кто не может передвигаться по отделению в силу возраста и состояния здоровья, но может консультировать из кресла в ординаторской. Медицина вообще очень часто носит консультативный характер – пациенту говорят, что ему делать. Дальше он решает, как ему жить с такой рекомендацией и стоит ли что-то дальше предпринимать, потому что для выполнения рекомендации нужны деньги, усилия и некоторая сила воли.

Испытания на прочность и терпение

Но хорошая рекомендация на вес золота, потому что очень часто бывает иначе – собираются несколько молодых врачей, для кого такой случай первый, и сообща думают, что им делать. Тот случай, когда всем собравшимся не приходит в голову ничего, скорее норма.

И еще сильнее болезней убивает равнодушие медицинского персонала. Здоровье только приоритет больного и не более. И если болезнь была пустячной и сама худо-бедно прошла, это чудо. А если речь идет о чем-то более серьезном? Об онкологических заболеваниях? В онкологии отделения переполнены. Пациенты лежат в коридорах. Многим отказывают – нет мест.

Чтобы пройти все этапы лечения с наименьшими стрессами, нужно иметь очень прочные связи, которые придется мобилизовать буквально все. Больница становится тем испытанием, когда кроме некачественного лечения, нужно будет пройти через нехватку коек, оплату койко-места, нехватку еды, отсутствие медикаментов, отсутствие квалифицированного персонала и человеческого отношения.

Это полнейший ужас, если попасть в больницу по ургентности – какой будет врач, будет ли он и чем все это обернется в результате.

И при этом в "республику" ездят лечиться те, кто выехал отсюда. Логика понятна – имея связи это можно сделать дешево. Поэтому заранее договариваются, поднимают все связи и знакомства, а в санатории ездят в Украину. Такой тандем известен.

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И если к медицине подходить именно как к акту мобилизации всех дружественных связей, результат возможен. Если же положиться на случай, здесь все очень похоже на русскую рулетку, потому что, как и там, на кону будет человеческая жизнь.