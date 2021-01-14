У лісі під Полтавою знайшли тіло чоловіка, якого шукали майже 2 тижні
Мешканець одного з сіл під Полтавою перебував у розшуку майже два тижні. 11 листопада його знайшли мертвим у лісосмузі. За добу після цього поліціянти вже затримали ймовірного вбивцю.
За даними слідчих, із чоловіком розправився його знайомий. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.
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Підозрюваного вже взяли під варту на два місяці.
Що відомо про вбивство чоловіка на Полтавщині
- Як з'ясували поліціянти, наприкінці грудня мешканець одного з сіл приїхав у гості до свого 48-річного знайомого.
- Під час відпочинку між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.
- Господар добряче побив потерпілого, а коли побачив, що його опонент вже не рухається, вирішив позбутися тіла.
- Зловмисник завантажив померлого у багажник машини та вивіз його до лісу, де покинув.
Судово-медичні експерти встановили, що чоловік помер від черепно-мозкової травми, яку отримав саме під час бійки.
Затриманому інкримінують умисне вбивство. Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує до 15 років тюрми.
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