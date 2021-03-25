Україна може розглянути питання постачання води в окупованому Криму. Проте можливо це лише у разі виникнення там гуманітарної катастрофи.

Водночас це не означає, що вода буде подаватися на півострів одразу. Про це Леонід Кравчук, очільник української делегації в ТКГ, заявив у ефірі телеканалу "Дом".

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"Не просто подати воду, а якщо там станеться гуманітарна катастрофа з точки зору забезпечення нею, чого б я не хотів", – пояснив він.

Це питання окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія",

– підкреслив Кравчук.

Й наголосив, що згідно з нормами міжнародного права відповідальність за ситуацію у Криму несе саме Росія. Зокрема, мовиться про забезпечення населення водою.

Перший український президент зауважив, що мовиться про відповідальність за життя людей на цій території, за політику, яку там проводять окупанти, за стан народу.

Довідка. До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді. Після окупації півострова Росією ситуація стала критичною.

Це не означає, що вода буде подаватися відразу, – Кравчук

При цьому, підкреслив Кравчук, розгляду питання щодо постачання води до окупованого Криму обов'язково має передувати процес переговорів.

Очільник української делегації у ТКГ пояснив, що у світі такий процес передбачає обговорення питання, ухвалення рішення на певних умовах.