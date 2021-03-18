Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію
На Нобелівську премію у галузі літератури у 2021 році планують номінувати українську поетесу та письменницю Ліну Костенко. Сама видатна діячка ще ніяк не прокоментувала ініціативу.
Джерело:Фейсбук Євгенії Кравчук
Питання обговорили на черговому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Це сталось 18 березня, напередодні дня народження видатної письменниці.
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"Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко", – написала нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Якщо комітет остаточно підтримає номінацію Костенко – постанову буде направлено на розгляд до Верховної Ради. Зазначимо, що сама Ліна Костенко ще не прокоментувала ініціативу нардепів.
Варто нагадати, що у 2005 році письменниця відмовилась від звання Героя України, яке їй хотів присудити тодішній Президент України Віктор Ющенко. Костенко прокоментувала своє рішення так: "Політичної біжутерії не ношу!".
Ліні Костенко виповниться 91 рік
- 19 березня письменниця святкує свій день народження.
- Ліні Костенко виповниться 91 рік.
- У 2020 році поетеса відзначала ювілей. Тоді її привітав, зокрема, президент Володимир Зеленський.
- Співачка Юлія Саніна з нагоди ювілею виконала вірш Костенко.
- Також зняли відеопривітання видатні державні діячі, політики, митці та актори. До ініціативи приєднались і Президенти України.
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