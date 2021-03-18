На Нобелівську премію у галузі літератури у 2021 році планують номінувати українську поетесу та письменницю Ліну Костенко. Сама видатна діячка ще ніяк не прокоментувала ініціативу.

Питання обговорили на черговому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Це сталось 18 березня, напередодні дня народження видатної письменниці.

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"Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко", – написала нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Довідка. Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк. Вона відома своїми творами "Сім віків життя" й "Сільське життя".

Якщо комітет остаточно підтримає номінацію Костенко – постанову буде направлено на розгляд до Верховної Ради. Зазначимо, що сама Ліна Костенко ще не прокоментувала ініціативу нардепів.

Варто нагадати, що у 2005 році письменниця відмовилась від звання Героя України, яке їй хотів присудити тодішній Президент України Віктор Ющенко. Костенко прокоментувала своє рішення так: "Політичної біжутерії не ношу!".

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