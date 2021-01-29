Черговий крок до ліквідації Укроборонпрому: Рада прийняла закон за основу

Верховна Рада зробила крок до ліквідації Укроборонпрому, проголосувавши за відповідний законопроєкт у першому читанні. Держконцерн планують перетворити на акціонерне товариство.
Джерело: 24 канал
За законопроєкт №3822 проголосували 227 народних депутатів. Документ дозволить прискорити трансформацію оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни – до 1 року.
Раніше Зеленський провів нараду щодо реформування Укроборонпрому: деталі
У межах трансформації створять 2 великих холдинги:
Відповідно до документа, державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворять на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з українськими та іноземними партнерами.
У своєму телеграмі заступник генерального директора Укроборонпрому зазначив, що до ухвалення законопроєкту в першому читанні Україна йшла майже рік.
Він дає старт для комплексної трансформації Концерну та визначає нормативно-правову рамку реорганізації наших підприємств у товариства, 100% акцій яких належатимуть державі,
– написав Найєм.
За його словами, це – "нова прошивка державного оборонного сектору країни", що дозволить отримати нову сучасну компанію.
До теми Зі 100 підприємств Укроборонпрому залишаться лише 60, – віцепрем'єр Уруський
Як планують реструктуризувати Укроборонпром / Інфографіка "Слуги народу"