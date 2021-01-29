Верховна Рада зробила крок до ліквідації Укроборонпрому, проголосувавши за відповідний законопроєкт у першому читанні. Держконцерн планують перетворити на акціонерне товариство.

Джерело: 24 канал

За законопроєкт №3822 проголосували 227 народних депутатів. Документ дозволить прискорити трансформацію оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни – до 1 року.

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Які зміни планують

У межах трансформації створять 2 великих холдинги:

"Оборонні системи України" – до нього увійдуть 65 підприємств, які розподілять по 6 субхолдингах;

– до нього увійдуть 65 підприємств, які розподілять по 6 субхолдингах; аерокосмічний холдинг – займатиметься авіацією і космосом.

Відповідно до документа, державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворять на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з українськими та іноземними партнерами.

Що про це каже Мустафа Найєм

У своєму телеграмі заступник генерального директора Укроборонпрому зазначив, що до ухвалення законопроєкту в першому читанні Україна йшла майже рік.

Він дає старт для комплексної трансформації Концерну та визначає нормативно-правову рамку реорганізації наших підприємств у товариства, 100% акцій яких належатимуть державі,

– написав Найєм.

За його словами, це – "нова прошивка державного оборонного сектору країни", що дозволить отримати нову сучасну компанію.

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Зверніть увагу! Раніше комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ліквідувати держконцерн "Укроборонпром". А наприкінці грудня 2020 року стало відомо, що це може статися до кінця червня 2021 року.



Як планують реструктуризувати Укроборонпром / Інфографіка "Слуги народу"