У лікарню Харкова доставили 2 поранених біля Шумів: у якому стані бійці
До шпиталю у Харкові доставили 2 військовослужбовців, поранених внаслідок обстрілу поблизу селища Шуми, що на Донеччині. Напередодні від кулі ворога там загинули 4 українських захисників.
Джерело:ArmiaInform
Військові перебувають у Військо-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові. Про це повідомив регіональний відділ інформагентства Міноборони ArmiaInform у Харківській області.
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Що відомо про стан поранених воїнів
За словами хірурга Сергія Шипілова, стан поранених, доставлених до шпиталю у Харкові, – середній та тяжкий.
Обидва пацієнти мають осколкові та кульові поранення. Додатково проведено обстеження на комп'ютерному томографі та визначене подальше лікування,
– розповів Шипілов.
Він додав, що пораненим бійцям вчасно надали допомогу ще до евакуації з ООС. Наразі військові перебувають під наглядом лікарів Харкова. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Обстріли біля Шумів: основне
- Російські найманці 26 березня прицільно обстріляли позиції Збройних сил України біля Шумів. Унаслідок ворожих атак 4 українських воїнів загинули, ще двоє отримали поранення.
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