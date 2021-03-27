До шпиталю у Харкові доставили 2 військовослужбовців, поранених внаслідок обстрілу поблизу селища Шуми, що на Донеччині. Напередодні від кулі ворога там загинули 4 українських захисників.

Військові перебувають у Військо-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові. Про це повідомив регіональний відділ інформагентства Міноборони ArmiaInform у Харківській області.

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Що відомо про стан поранених воїнів

За словами хірурга Сергія Шипілова, стан поранених, доставлених до шпиталю у Харкові, – середній та тяжкий.

Обидва пацієнти мають осколкові та кульові поранення. Додатково проведено обстеження на комп'ютерному томографі та визначене подальше лікування,

– розповів Шипілов.

Він додав, що пораненим бійцям вчасно надали допомогу ще до евакуації з ООС. Наразі військові перебувають під наглядом лікарів Харкова. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

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