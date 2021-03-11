Є у важкому стані: у польських лікарнях залишаються понад 20 постраждалих у ДТП українців

Джерело:Укрінформ
У лікарнях Підкарпатського воєводства у Польщі досі перебувають понад 20 постраждалих у смертельній ДТП поблизу Кашице. У важкому стані залишаються 2 людей.
Генконсул України у Любліні Василь Павлюк розповів, що з лікарні виписали постраждалого чоловіка. Він вирішив залишилися повернутися до рідних, які перебувають у Польщі.
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Напередодні з лікарні виписано одного чоловіка. Відтак, зараз в лікарнях перебуває ще 21 людина, двоє з яких залишаються у тяжкому стані,
– заявив Павлюк.
Вже до кінця наступного тижня в Україні перевезуть ще 3 – 4 постраждалих. Вони не можуть самостійно пересуватися, тому до перевезення залучать карети швидкої допомоги. На щастя, життю цих людей нічого не загрожує. Однак їм необхідна тривала реабілітація.
Генконсул розповів, що похоронна фірма завершує збір усіх документів, необхідних для перевезення тіл загиблих.
"Тіла 5 українців планують вивозити двома катафалками завтра. Якщо до завтра не вдасться підготувати усі документи, то відправку тіл відкладуть до понеділка", – повідомив Павлюк.